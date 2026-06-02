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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【再来】住信SBIの最強プラチナデビットが初年度無料に！過去参加者・電子マネーチャージは対象？」と題した動画を公開した。動画では、住信SBIネット銀行が実施するデビットカードの年会費や発行手数料が実質無料になるキャンペーンについて、過去の参加者や電子マネーへのチャージが利用条件の対象になるのかを詳しく解説している。



動画冒頭で、住信SBIネット銀行のデビットカードの強みを紹介。5種類のデビットカードを挙げ、それぞれの基本還元率や獲得できるポイントの違いを説明した。さらに、スマプロランクの変動により、プラチナデビットカードで最大2.5%、デビットカードPoint+で最大2%まで還元率が上昇する仕組みに触れ、ポイ活における優位性を示した。



本題であるプラチナデビットカードの年会費キャッシュバックキャンペーンでは、対象期間内に5万円以上のショッピング利用や、先着1万人という条件を詳述。中でも視聴者の関心が高い「過去の類似キャンペーン参加者も対象になるのか」という疑問に対し、おにまるちゃんねるが銀行に直接問い合わせた結果を公開した。「5月31日時点でプラチナデビットカードをお持ちでなければ対象となります」という公式の回答を提示し、過去に参加して恩恵を受けた人でも再び年会費無料でカードを持てるチャンスが到来したと強調した。



続いて、達成条件である5万円の利用枠において、プリペイドカードや電子マネーへのチャージが含まれるのかという点にも言及した。公式のポイント付与対象外の規定には、海外ATMでの引き出しや各種手数料しか記載がない事実を指摘。同銀行の別カードでの付与実績もあることから、「プリペイドカードとか電子マネーへのチャージでOK」となる可能性が非常に高いと結論付けた。



動画の終盤では、デビットカードPoint+のリアルカード発行手数料が無料になるキャンペーンも併せて紹介された。ただし、2つのカードはどちらか1枚しか保有できないため、利用者は自身の生活様式に合わせて慎重に選択する必要がある。仕組みを正しく理解し、過去の参加者も新たな恩恵を受けられる有益な知見を提供する内容となった。