台風6号が関東に最接近する見込みで、広い範囲で警報級の雨や風となる可能性があります。雨風が強くなる前に、今すぐできる台風への備えについてお伝えします。

■去年、横浜市で1時間100ミリの雨 マンホールが吹き飛ぶ被害

過去には大雨や強風による被害が実際に発生しています。去年7月の神奈川県横浜市では、1時間あたり約100ミリの猛烈な雨が降り、下水管の排水能力を超えてマンホールが吹き飛ぶ被害がありました。

また、都内では去年9月、品川区の戸越銀座商店街が冠水しました。強風による被害も起きており、去年10月に台風22号が襲った東京・八丈島では最大瞬間風速54.7メートルを観測し、建物の屋根や壁が吹き飛ばされました。

■新しい防災気象情報 紫色のレベル4で「危険な場所から離れて」

台風6号は、新しい防災気象情報が始まってから初めて日本にやってくる台風です。押さえておきたいポイントは、紫色のレベル4、危険警報が出たら「危険な場所から離れる」と覚えて下さい。

レベル4になったら全員が危ない場所から避難することが求められます。まずは身の安全を確保することが大事で、事前に避難場所、避難経路を確認しましょう。気象庁のキキクルや自治体の情報に注意し、避難することをためらわないでください。

■窓ガラスの強風対策 緊急時はラップとテープで代用も

自宅の安全度を上げる方法として、まずは窓の対策があります。強風で何かが飛んできた時に窓ガラスを突き破って家に入ってくるリスクがあるため、政府広報などは雨戸やシャッターを閉めるよう呼びかけています。雨戸などがない場合は、飛散防止フィルムを窓ガラスに貼ると、ガラスが飛び散りにくくなります。

準備が難しい場合の緊急対策として、警視庁の災害対策課はラップで代用する方法を紹介しています。まず、窓ガラスに霧吹きなどで水を吹きかけ、その上にラップを貼ります。ラップの継ぎ目に沿って養生テープなどを貼り、横だけでなく縦にも貼るなどして補強します。最後に必ずカーテンを閉めることも忘れないようにしてください。

■家の周りの大雨対策 排水溝や「雨水ます」の詰まりに注意

そもそも風で飛びそうな物は外に置かないことも大事です。プランターや置物、物干し竿などは屋内に入れましょう。家の中に入れにくい自転車や庭木、プロパンガスなどは、飛ばされないよう固定されているか確認してください。

続いて大雨対策ですが、浸水被害を防ぐためにも家の周りの水はけを良くしておくことが大事です。排水溝や雨どいにゴミが詰まっていると水があふれやすくなるため、きれいにしておきましょう。

さらに、道路の端などで見られる「雨水ます」も注意が必要です。東京都下水道局によると、ここに物を置いたりゴミがたまったりすると浸水被害の危険性が高くなるとして、ゴミを入れたり物を置いたりしないよう呼びかけています。