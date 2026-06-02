電気の固定価格買い取り制度、FITの認定を取り消された、八峰町の太陽光発電施設についてです。



1日に町の議会で議論が行われ、事業者の信頼性に対する疑問や発電施設の放置を懸念する声が上がりました。



1日に開かれた八峰町議会の全員協議会。



議題に上がったのが、電気の固定価格買い取り制度＝FITの認定を国から取り消され、今は稼働していない太陽光発電施設についてです。



八峰町商工観光課 若狭正和課長

「現時点においては事業者は解体等ではなくてノーフィットでの再開を模索しているようです 」





問題となっている太陽光発電施設は八峰町峰浜沼田にあります。出力規模は約2,000キロワットで、総発電量としてはいわゆる「メガソーラー」に該当しますが、申請上は43の個別の発電施設として申請されていました。メガソーラーは法律上保守管理が厳格になるなど厳しいルールが適用されますが、この発電所は事実上こうした規制を逃れる“脱法メガソーラー”として稼働してきました。国は現地調査の結果「発電所の設置場所が計画とは異なる」として、今年1月、FITの認定を取り消しました。事業者はFIT制度の枠外で発電を続けたい意向ですが、議員からは厳しい意見が相次ぎました。議員「経産省に出した計画書と町に出した計画書が違うのではないか。もっと言えば、町に出した計画書に虚偽があったのではないかという疑いも当然起きてくる」議員「過去に補助金の不正をしている会社で、どうも信用に足りる会社ではないように感じるわけですが」FIT制度では有害物質を含む太陽光パネルの廃棄に備え、費用を積み立てる制度が設けられています。しかし、問題となっている施設では事業者が廃棄費用を積み立てていないことがわかっています。議員「町としてはですね、放置された場合どのような対応をしていくのか」八峰町 堀内満也町長「一番町で困るっていうところは、 やはり存置されてゴミになってしまって、その処分を押し付けられるっていうのがやはり一番懸念しているところでございます」「そしてまた、やはりこの制度そのもののあり方といいますか、 ちゃんと国がチェックするんだというところをですね、しっかりと市町村としてですね、 国に働きかけていきたいなと思っております」堀内満也町長はこう述べた上で、事業者との対話を継続し、適切な管理を求めていく考えを示しました。※6月2日午後6時15分のABS news every.でお伝えします