この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「UQ WiMAXでFPSは遊べる？｜遊べないことはないが有線が無難」と題した動画を公開した。本動画では、モバイルWiFiルーターであるUQ WiMAXの通信環境を使用して、シビアな操作が要求されるFPSゲームが快適にプレイできるのかを実際のプレイ映像を交えて検証している。



FPSゲーム、特に今回プレイされている『VALORANT』のような一瞬の反応速度が勝敗を分けるタイトルにおいて、通信環境の質はプレイヤーにとって最も関心の高いテーマの一つである。光回線などの固定回線ではなく、工事不要で手軽に導入できるモバイルルーターでどこまで戦えるのか、多くのゲーマーが気になっている疑問に答える内容となっている。



動画内では、『VALORANT』のプレイ映像が収められている。画面右上には「Network RTT Avg (Max)（Ping値）」や「Packet Loss Total（パケットロス）」といったネットワークの応答速度や安定性を示すグラフが常時表示されており、実際の通信環境を客観的に確認できる工夫が施されている。



映像を見る限り、Ping値は概ね20～40ms台で推移しており、大きなラグを感じさせるような場面は少ない。キャラクターの移動や素早い視点移動、アビリティの正確な展開など、基本的なゲームプレイ自体はしっかりと成立している様子が確認できる。正確なエイムで敵をキルするシーンも複数収められており、「遊べないことはない」というタイトル通りの結果が示されている。



しかし、FPSゲームにおいて通信の遅延や一瞬のパケットロスは、撃ち合いの勝敗に直結する致命的な要素となり得る。WiMAXのような無線通信は、固定回線（有線LAN）と比較して天候や時間帯、周囲の電波状況による通信の揺らぎが発生しやすいという特性がある。



タイトルの「遊べないことはないが有線が無難」という言葉が示す通り、カジュアルに楽しむ分にはWiMAXでも十分プレイ可能だが、コンマ数秒のラグを排除し、より本格的に勝ち上がりたい場合は、やはり安定した有線回線を導入するのがベストな選択と言えそうだ。自身のプレイスタイルに合わせた通信環境を検討する際の、リアルな参考資料となりそうだ。