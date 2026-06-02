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YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場夜勤】始める前に知っておくべきデメリット7選【知らないと詰みます】」と題した動画を公開した。工場転職のプロであるケンシロウが、夜勤のデメリットをランキング形式で解説し、夜勤の向き・不向きを判断する重要性を説いている。



動画では、夜勤のデメリットが7位から順に紹介された。第7位は「睡眠の質の低下」。夜勤明けの明るい時間帯や生活音の中で寝るため、慣れるまでは寝不足になりやすいと指摘する。第6位は「休みが実質1日」になること。土曜の朝に勤務を終え、月曜の朝には出勤となるため、休日は生活リズムの調整で終わってしまうという。



第5位には「食事リズムの崩れ」が挙げられた。昼食が深夜帯になることで太りやすくなり、自律神経の乱れにも繋がるため、夜勤明けの食事は軽めにし、起きてからしっかり食べる対策を推奨している。第4位は「社会や家族と時間がずれる」こと。家族や友人との時間共有が難しくなる一方、1人の時間が欲しい人にはメリットになり得ると語る。



さらに、第3位の「体調を崩しやすくなる」、第2位の「メンタルが落ちやすくなる」は、睡眠不足や食事の乱れに加えて、太陽光を浴びない生活から引き起こされる自律神経の乱れが原因だと解説する。負の連鎖に陥ると、仕事や体調に深刻な影響を及ぼすと警告した。



そして最大のデメリットである第1位は「お金が足かせになって辞められない」こと。深夜手当などで日勤よりも給与が大きく上がるため、一度その収入に慣れると日勤に戻りづらくなるという。「10万円下がると年収100万円以上下がる」という具体的な数字を挙げ、収入減を懸念して抜け出せなくなる罠を指摘した。



ケンシロウは「目的とか計画的に夜勤をいつまでやるか」を定め、目標額を決めて遂行することが重要だと語る。自身の適性を見極め、計画的に夜勤と向き合うことの重要性を提示して動画を締めくくった。