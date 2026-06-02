■台風6号(チャンミー)

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年6月2日13時45分発表 気象庁



2日13時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 屋久島の西約50km

中心位置 北緯30度10分 (30.2度)

東経130度00分 (130.0度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 440 km (240 NM)

2日14時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 屋久島付近

中心位置 北緯30度25分 (30.4度)

東経130度20分 (130.3度)

進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)

北西側 440 km (240 NM)

3日0時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 室戸岬の南南西約90km

予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)

東経133度50分 (133.8度)

進行方向、速さ 北東 45 km/h (23 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 45 km (25 NM)

3日12時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 伊豆大島付近

予報円の中心 北緯34度35分 (34.6度)

東経139度20分 (139.3度)

進行方向、速さ 東北東 45 km/h (25 kt)

中心気圧 975 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

4日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯36度40分 (36.7度)

東経146度05分 (146.1度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (18 kt)

中心気圧 980 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)



■以下の地域で線状降水帯発生の可能性

気象庁発表

東海地方、近畿地方、四国地方、九州南部・奄美地方では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象現象の予想］

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は以下のとおりです。

（東海地方）静岡県 ３日明け方から昼前にかけて

（東海地方）愛知県 ３日未明から朝にかけて

（東海地方）三重県 ２日夜遅くから３日朝にかけて

（近畿地方）和歌山県 ２日夜遅くから３日明け方にかけて

（四国地方）徳島県 ２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

（四国地方）高知県 ２日夜のはじめ頃から３日未明にかけて

（九州南部・奄美地方）宮崎県 ２日昼過ぎから夕方にかけて

（九州南部・奄美地方）

鹿児島県（奄美地方除く） ２日昼過ぎから夕方にかけて

■台風は関東地方にも...東京にも影響か

台風第６号は、３日朝から夕方にかけて、関東甲信地方に最も接近する見込みです。関東甲信地方では、３日は土砂災害やうねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒してください。

［気象概況］

台風第６号は、２日１０時には屋久島の西南西約１７０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北東へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルとなっています。台風は、次第に東よりに進路を変えて本州南岸を進み、関東甲信地方には３日朝から夕方にかけて最も接近する見込みです。

また、前線が九州から日本の南にのびており、台風の北東側を北上するでしょう。

台風や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、関東甲信地方では２日夜遅くから３日夕方にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

■雨・風・波の予想





［雨の予想］

関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、２日夜遅くから３日夕方にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

２日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ３０ミリ

３日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ７０ミリ

関東地方北部 ７０ミリ

関東地方南部 ７０ミリ

甲信地方 ５０ミリ

２日１２時から３日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １８０ミリ

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 ２００ミリ

伊豆諸島 ３００ミリ

その後、３日１２時から４日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １５０ミリ

関東地方南部 １２０ミリ



［風の予想］

伊豆諸島と関東地方の海上では、３日明け方から４日にかけて非常に強い風が吹く見込みです。

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２５メートル（３５メートル）

伊豆諸島 ２５メートル（３５メートル）

関東地方の陸上 ２３メートル（３５メートル）

甲信地方 １６メートル（３０メートル）

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２０メートル（３０メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、３日朝から夜遅くにかけてうねりを伴って大しけとなり、３日昼前から昼過ぎにかけては、うねりを伴って猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上でも、３日昼前から４日にかけて、うねりを伴って大しけとなる見込みです。

３日に予想される波の高さ

関東地方 ８メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ９メートル うねりを伴う

４日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、３日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫、暴風に警戒し、塩害に注意してください。また、３日から４日にかけて、うねりを伴った高波に警戒し、伊豆諸島では３日昼前から昼過ぎは厳重に警戒してください。

関東甲信地方では、２日夜遅くから３日夕方は落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。また、降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2702211?display=1