3児の母・滝沢眞規子、自宅で仕込んだ梅シロップ2種公開「季節感があって素敵」「丁寧な暮らし憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】モデルの滝沢眞規子が5月31日、自身のInstagramを更新。自宅で仕込んだ梅シロップ2種を公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「暑い季節にピッタリ」自家製梅シロップ2種並ぶキッチン
滝沢は「梅シロップ2種。並んでると可愛い 子どもたちが帰ってきたらみんなで美味しく飲みたいなと思います たのしみ」とコメントし、写真を投稿。ざるの上にずらりと並んだ仕込み前の青い梅の様子や、梅と氷砂糖、梅とシロップをそれぞれ入れた2種類のビンが並んだ様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「丁寧な暮らし憧れる」「レシピ教えてほしい」「暑い季節にピッタリ」「完成が楽しみ」「すべてが素敵」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳3児の母モデル「暑い季節にピッタリ」自家製梅シロップ2種並ぶキッチン
◆滝沢眞規子、自宅で仕込んだ梅シロップ公開
滝沢は「梅シロップ2種。並んでると可愛い 子どもたちが帰ってきたらみんなで美味しく飲みたいなと思います たのしみ」とコメントし、写真を投稿。ざるの上にずらりと並んだ仕込み前の青い梅の様子や、梅と氷砂糖、梅とシロップをそれぞれ入れた2種類のビンが並んだ様子を公開した。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「季節感があって素敵」「丁寧な暮らし憧れる」「レシピ教えてほしい」「暑い季節にピッタリ」「完成が楽しみ」「すべてが素敵」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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