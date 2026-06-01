湘南の海で生き物に親しんでいた少年は、テレビで見た「キンチャクガニ」に強く惹かれ、その研究に没頭していく。そんな彼が東大推薦を目指した理由とは？※本稿は、東大生集団の東大カルペ・ディエム（編）『東大推薦 合格の秘訣 Vol.01 2026』（笠間書院）内、合格者体験談の一部を抜粋・編集したものです。

理科に夢中だった少年が

研究対象に選んだ“ある生物”





湘南の海辺でカニを追いかけ、砂浜で生き物を観察していた山田さん。家ではゲームに熱中、本の世界にも触れながら育った彼は、中学・高校を通して理科の面白さに夢中になる。生物部での「キンチャクガニ」研究をきっかけに、未知の世界に挑む楽しさを知り、薬学への興味が芽生えていく。好奇心と努力が交差する日々の先に、東大への挑戦が待っていました。



●出身地：神奈川県

●出身校：サレジオ学院高校

●入学年度：2023年度

●合格学部：薬学部

●共通テストの点数：約780点

●前期後期併願：東大一般入試

●研究テーマ：キンチャクガニの生態に関する研究

●将来の進路や夢：新薬研究開発、連続起業家 山田遼祐 やまだりょうすけ湘南の海辺でカニを追いかけ、砂浜で生き物を観察していた山田さん。家ではゲームに熱中、本の世界にも触れながら育った彼は、中学・高校を通して理科の面白さに夢中になる。生物部での「キンチャクガニ」研究をきっかけに、未知の世界に挑む楽しさを知り、薬学への興味が芽生えていく。好奇心と努力が交差する日々の先に、東大への挑戦が待っていました。●出身地：神奈川県●出身校：サレジオ学院高校●入学年度：2023年度●合格学部：薬学部●共通テストの点数：約780点●前期後期併願：東大一般入試●研究テーマ：キンチャクガニの生態に関する研究●将来の進路や夢：新薬研究開発、連続起業家

自分は、神奈川県の湘南地域で生まれ育ちました。海が近くて、子どもの頃からよく父と海へ出かけていました。サーフィンをしたり、砂浜でカニや貝を拾ったり、海辺の生き物を観察したりするのが好きでした。

外ではそうやって動き回っていましたが、家ではとにかくゲームが好きな子どもでした。『イナズマイレブン』や『ポケットモンスター』、『大乱闘スマッシュブラザーズ』をひたすらやっていて、夜は布団の中でこっそりゲームをして怒られたこともあります。

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