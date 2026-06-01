秋田市大町で90年以上営業していた古書店が2キロ以上離れた牛島地区に移転し、1日オープンしました。



道路を広げる工事による移転で新しい土地、新たな店舗でスタートした古書店を取材しました。



板澤書房3代目 板澤吉将店主

「ようこそ牛島へ…歓迎して頂いて」



秋田市の、旧・牛島商店街。



その通り沿いに新たに建てられたのが「板澤書房」です。



1日、「移転オープン」を迎えたこの店舗は、約2万冊が並べられた古書店、いわゆる街の古本屋です。





時代もジャンルも異なるさまざまな本を扱っています。板澤書房は1931年、昭和6年から3代続く、家族経営の店です。板澤吉将店主「これからどうなるかなというワクワクもあり不安も…という感じですね」板澤書房は、もともと、秋田市の繁華街・横町通りで古くから親しまれてきた県内有数の古書店でした。道路の幅を広げる工事に伴い、この場所での営業を4月に終了。周りでは、店じまいをする決断をした人もいる中、場所を替えて営業を続ける選択をしました。オープン初日の1日、予定より少し早めに店を開けました。「いらっしゃいませ」近所の人達をはじめとしたお客さんが、早速来店しました。以前と比べ、来店者がゆっくりと本を選べるよう売り場を広くしました。古いものは江戸時代や明治時代のものも扱い、簡単に手に入らない本も。前の店舗の2万冊をそのまま持ってきました。思いがけない本や懐かしい本に出会える古書店。探すこと、見つけることは古書店の一番の楽しみです。「川反の所にあったときから一応通ってはいました」「いやあ、すごいきれいで本もたくさん置いてあっていいですね」「母校のステンドグラスを作ってくれた方の本なので、ああ、と思って」「なかなか町なかで古本屋さんてこうなくなってきたので、通り町の方からですよね、あ、横町、それで、ぜひと思ってきょう来ました」記者「よかったですね、いい1冊に会えて」「そうですね、思いがけない本に出合えたのでよかったです」多いときで秋田市内に8軒あった古書店ですが、いまは2軒しかありません。板澤吉将店主「今もう、どんどん新刊書店さえも減っていく中で、やっぱり本を手に取る場はどうしても必要だと思うんです」「手に取って、においをかいで、実物としての手触りを雰囲気を楽しんでいただけたらと思います」板澤書房の、新しいページはこの先、牛島地区でつづられていきます。※6月1日午後6時15分のABS news every.でお伝えします