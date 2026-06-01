日本でもおなじみの人気騎手の偉業達成にＳＮＳ上が沸いている。ミカエル・ミシェル騎手＝フランス出身＝が５月３０日、拠点を置く南アフリカ共和国のグレイビル競馬場で行われたデイリーニュース２０００（芝２０００メートル＝１１頭立て）でＧ１初勝利を飾った。

スターメジャー（牡３歳、南アフリカ・ジェームス・クロフォード厩舎、父クエラリ）に騎乗。直線で力強く抜け出し２着のハッピーヴァースに１馬身半差をつけた。勝ちタイムは２分２秒２５。

この勝利で、ＪＲＡの短期免許制度の成績要件である「当該年、または過去２年でインターナショナル・カタロギング・スタンダーズのパート１に定めるＧ１競走に優勝した騎手」をクリアした。

ミシェル騎手は４年連続４回目の挑戦となった昨年１０月２日に発表の「２６年度のＪＲＡ騎手免許試験（新規）」で不合格となったが、同１１月２１日には、ＮＡＲの短期免許（南関東限定）を取得していた川崎競馬などでの騎乗するなど日本でおなじみの女性ジョッキー。その後、南アフリカへ渡っていた。

同騎手のＧ１初制覇と日本での騎乗に期待して、ＳＮＳ上では、「聖奈フィーバーも相まって今後のさらなる後押しとなればいいですね」「何気にこの人うまいんよね」「おー！とうとうミシェルジョッキーがJRA短期免許を取得できる可能性が！諦めなければ夢は叶うんですね！」「おー、来てくれるかな」「ミシェルが強すぎてうれしい」「今村聖奈騎手に先越されたなぁなんて思ってたら！おめでとう、ミカエル」「天使がＪＲＡに来る？」「ミカエル・ミシェル騎手も今村聖奈騎手に続けと言わんばかりに偉業を成し遂げていた…！」「レイチェル・キング、、今村 聖奈に続いたミカエル・ミシェル」などのコメントが寄せられている。