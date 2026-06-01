ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演していた前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が5月31日、YouTube生配信内で、貯金が目減りしていると明かした。

前段で、今の自分が幸せだと熱く語っており、充足している自身に対し「僕、人生何やったらいいんだろうって。一応あるんですよ」と切り出し「あと80年生きたい」などを例に出した。

「どうしてもっていうと唯一1個かな、親の葬式をするっていう。要は親より先に死なないっていう。親の葬式は僕がきちんとあげたい。それぐらいかな。それまでは死ねないなっていうのはあるんですけど」と力説した。

そして「ただ、この1年、生活してみて。貯金が目減りしているのには少し、ヒリヒリしたストレスを感じています」と笑顔で打ち明けた。「全然使ってないのに、ちゃんと定給、毎月いくらって入ってくるあれじゃないから。呼ばれることが基本じゃないですか、仕事って。講演会とかリハックとか。それを受けないと、収入が減るワケですよ。っていうところで頑張って仕事しようかなって」と続けた。さらに「独り身だから全然困らない」と語った。