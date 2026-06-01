マクドナルドの期間限定メニューである、「チーチーダブチ」として親しまれている「チーズチーズダブルチーズバーガー」が2週間限定で登場！

大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、まろやかなホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えた、チーズ好きにはたまらない贅沢な味わいの一品です☆

マクドナルド「チーズチーズダブルチーズバーガー」（チーチーダブチ）

価格：単品 550円〜(税込)〜／バリューセット 830円(税込)〜

販売期間：2026年6月3日（水）〜6月16日（火）

販売時間：午前10時30分〜閉店まで（24時間営業店舗では翌午前4時59分まで）

販売店舗：全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）

ジューシーな100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、ホワイトチェダーチーズを2枚加えることで、より濃厚でコク深い味わいに仕上げられた「チーズチーズダブルチーズバーガー」

香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいが楽しめます。

チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てる、食べ応えのある仕上がりです。

ファンから「チーチーダブチ」の愛称で親しまれ人気を博している「チーズチーズダブルチーズバーガー」の魅力は、なんといってもチェダーチーズとホワイトチェダーチーズ、2種類・計4枚のチーズ。

ダブルチーズバーガーに使用されているオレンジ色が特長の通常のチェダーチーズも、マイルドでクリーミーな味わいの中にじんわり広がる濃厚な旨味が特長のホワイトチェダーチーズも、それぞれ風味が異なる数種類のナチュラルチーズが絶妙にブレンドされています。

“熟成度”や“風味”など、それぞれのナチュラルチーズの状態に合わせてベストな味に仕上げており、さらには食感や“とろけ方”までバーガーに合うように設計。

チーズ本来の香りや味わいがありながらも、ほかの具材を引き立て、バーガーのおいしさをグッと引き上げることができるマクドナルドこだわりのチーズは、単なる“トッピング”ではなく、バーガー全体の完成度を左右する“主役級の存在”です！

ジューシーなビーフパティの旨みと、こだわりの2種類のチーズがとろけ合う、「チーチーダブチ」ならではの濃厚で贅沢な味わい。

マクドナルドにて2026年6月3日より2週間限定で販売される「チーズチーズダブルチーズバーガー」の紹介でした☆

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