「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

2026年6月のおひつじ座さんは・・・

「 自分には強気な投資を 」

お金まわりのこと、家族に関することなどプライベートで動きが大きい予感。お金まわりのことは「稼ぐ」も「使う」も野心的になってOKです。

特に「自分への投資」は思い切った額であっても、出した分だけやる気も高まるようです。

家族に関することは話し合いが重要。どうしたら皆にとってベストな状態になるのか、建設的な発想で向き合って。

月の後半は恋愛運に追い風が吹きます。

ラッキーカラーは、 明るいイエロー 。

開運につながるアクションは、 自分に投資する 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おひつじ座の2026年度上半期

おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

2026年6月のおうし座さんは・・・

「 情熱のまま突き進んで 」

やる気と情熱に燃える時期。仲間や学ぶ機会にも恵まれ、どんどん自分の世界が広がっていくことを実感できるかも。

自分にできるかどうか、ふさわしいかどうかわからなくとも「ひとまず、やってみる」ことが道を拓きます。仮に自分に合わなかったとしても、それは失敗ではありません。

「合わないということがわかった」という、紛れもない前進であるはずです。

月末は運の端境期であると同時に停滞モードに。

人に話したいことは中旬くらいまでに相手に伝えて。

ラッキーカラーは、 軽やかなグリーン 。

開運につながるアクションは、 思い切った挑戦をする 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞おうし座の2026年度上半期

ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

2026年6月のふたご座さんは・・・

「 夜明け前の静かな時間 」

月末から一気に活気づいてくる星回り。

それまでは、じっくり内省のときを過ごしたり、自分の能力を今一度振り返ったりと、自分のペースを大切に過ごす時間となりそうです。

金運が好調なのは13日まで。ショッピングをするならこの日までに情報収集をして、ベストなものを見極めて。

15日は印象的な「スタート」のタイミング。新たに始めたいと考えていることは、ここにスタートラインを置いてみるといいでしょう。

ラッキーカラーは、 レッド 。

開運につながるアクションは、 新しい計画を立てる 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞ふたご座の2026年度上半期

かに座（6月22日～7月22日生まれ）

2026年6月のかに座さんは・・・

「 今後12年の「運の土台」を作るとき 」

約1年もの間、継続していた「12年に一度の幸運期」も今月いっぱいまで。

恋も仕事も、欲張りに動くことで今後12年の運の土台がグッと厚みのあるものに。つかめるチャンスは全部つかむ、そのくらいの貪欲さを持ったほうが伸びしろはグッと広がっていくでしょう。

人間関係も良好で、友人・知人など“ヨコのつながり”は有言実行がカギ。

理想を語るばかりでなく、現実を動かしていきましょう。

ラッキーカラーは、 スカイブルー 。

開運につながるアクションは、 目標に向けて行動を増やす 。

4月～9月全体の運勢はこちらから ＞かに座の2026年度上半期

2026年度上半期（4月～9月）の星回り

4月から9月にかけて、運気に影響をもたらす大きな転換点はふたつあります。

ひとつ目は4月末の天王星移動。

「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が7年ぶりに移動し、ITや通信、出版、交通、流通に関する業界にイノベーティブな動きが起こるでしょう。

これらの業界に転職をはかる方は、最新テクノロジーをしっかり頭に入れておき、先々を読んで動くとよさそうです。

もうひとつは6月末の木星移動。

「幸運と拡大の星」と呼ばれる木星がかに座からしし座に移動します。

6月末までは家族や身内を意識した動き、7月以降は自分らしさを追求することで幸運をつかみやすくなるはずです。

流れをおさえて、運を味方につけましょう。

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