７人組ボーイズグループ「ＮＥＸＺ（ネクスジ）」が３１日、東京・代々木第一体育館で全国アリーナツアーの東京公演を開催した。

デビューから丸２年で実現した初のアリーナツアー。同所では３０日からの２日間で計２万人を動員し、ＨＡＲＵは「熱気がすごい！」と過去最大級の歓声に酔いしれた。

デビュー当時はあどけなさも残る７人だったが、年を追うごとにクールな顔つきに変化。この日もＨＡＲＵは艶っぽい表情と声で「かわいくねえよ」と男らしさ全開でファンを魅了した。

約３時間にわたって全２８曲をパフォーマンス。６月２４日に発売する日本３枚目ＥＰのタイトル曲「Ｈｅｌｌｍａｔｅ」や収録曲「Ｃａｎ’ｔ ｈｉｄｅ」など新曲もちりばめた。

今年は１、３月にそれぞれ台湾と香港での単独公演も経験。８、９月には米とブラジルで大型フェスへの出演も控えるなど世界規模で活躍の場を増やしている。

７人が見据えるのはドームやスタジアムでのステージ。客席を見渡しながらＹＵは「この景色を見て思いが強くなったので、一生懸命頑張って成長して大きな舞台に立てるように頑張りたい。必ず行きます。誓います」と決意を新たにした。大きな夢に向かって、７人は着実に前進している。