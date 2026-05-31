STU48石田千穂（24）が31日、東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートを行った。

グループのデビューシングルから最新シングルまで全13作で選抜メンバー入りを果たした実力者。終演後、報道陣の取材に応じた。

コンサートを振り返り、「最高に楽しいコンサートでした。アイドル人生で一番の日になりました」と素直な思いを口にした。

OGには自ら連絡を取って出演を依頼したといい、「久しぶりにオリメン（オリジナルメンバー）でやる曲がたくさんあって、あんなこともあったなといろんな記憶がよみがえって、どの時代のSTU48も大好きだなと改めて思いました」と笑顔を見せた。

ステージでは最後まで笑顔を貫き、涙は見せなかったが「笑顔で終わりたいなと前から思っていました。涙する自分がいるんだろうなと思っていたけど、すごく楽しくて、卒業コンサートの実感がわかなくて、ずっと笑顔でした」と明かした。

6月7日に広島県内で行う卒業公演後に、恋愛が解禁となる。報道陣から今後の恋愛願望を聞かれると「聞かれてみたかったです！長年の夢！」と喜び、「運に任せて、流れに任せて」と回答。「いろんなファンの方を見てきて、一途な方が一番すてき」と付け加えた。

卒業公演の翌日に既にトークショーが決まっているなど、今後も芸能活動を継続する。テレビ出演にも狙いを定め「元アイドルのライバルはたくさんいると思いますが頑張っていきたい」と意気込んだ。