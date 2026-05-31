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NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が、「【豊臣兄弟】ネタバレ 第２２回あらすじ 秀吉が記憶喪失になることが本能寺の変につながる！大河ドラマ考察感想 ２０２６年６月７日放送 第２２話 豊臣兄弟！」と題した動画を公開した。動画では、第22回の展開を予想し、豊臣秀吉が記憶喪失に陥る出来事が、後の本能寺の変や秀吉の暴走にどうつながるのかを深く考察。記憶喪失は秀吉の深層心理の表れであり、信長への妄信から脱却する重要な転換点であると結論付けている。



動画は、秀吉が播磨をほぼ手中に収めた矢先に、国衆の一斉反乱や毛利と宇喜多の大軍による攻勢に直面する場面から始まる。秀吉は織田信長の命により、味方である上月城の武将たちを見捨てて撤退せざるを得なくなる。トケル氏によれば、秀吉はある夜、足を踏み外して頭を打つことで完全に記憶を失うという。



この突飛な展開について、トケル氏は「全て忘れたいという気持ちがあったから、そうなってしまったんじゃないか」と独自の見解を示す。信長を信じて突き進んできた秀吉だが、非情な決断を下す主君に対し、この人を信じてついていっていいのかという迷いが芽生え始めたと分析。その迷いと味方を見殺しにした罪悪感が重なり、記憶喪失という逃避行動を引き起こしたと論じた。



さらに、この出来事が持つ2つの重要な意味を解説する。一つは、秀吉が背負った罪の重さを、弟の豊臣秀長（小一郎）が「一緒に背負い直す物語」としての側面。もう一つは、記憶を取り戻した後の秀吉が、信長の指示に盲従するのではなく、自分の考えを信じる方へ少しずつ傾いていくという、後の暴走への伏線としての側面である。



動画の終盤では、上月城で散った山中鹿介や、荒木村重の説得に向かい捕らえられる黒田官兵衛など、過酷な運命に翻弄される武将たちの姿にも言及されている。秀吉の心の動きが、信長や明智光秀との関係性にどう影響を与えていくのか。単なる史実のなぞりにとどまらない、登場人物の深層心理に迫る考察は、大河ドラマの奥深さと歴史の新たな見方を提示して動画は締めくくられた。