平野ノラ、美脚スラリのミニスカ×ロングブーツ姿「それスノ」ママコーデに「着こなし最高」「爽やかセクシー」と反響
【モデルプレス＝2026/05/31】お笑いタレントの平野ノラが5月29日、自身のInstagramを更新。白のプリーツミニスカートを合わせたコーディネートや、クリエイターのしなことの2ショットなどを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳女性芸人「お洒落なママ」美脚輝くミニスカコーデ
29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（毎週金曜よる8時〜）内での、ファッションセンスを見極める企画へ出演していた平野は、出演時のオフショットを複数枚投稿。「UNIQLOコーデでした」とつづり、グレーのトップスにデニムを合わせたカジュアルコーデのほか、ピンクのサングラスをかけ、ベージュのシャツジャケットにオフホワイトのジャケット、白のプリーツミニスカートを合わせた、ほっそりとした美しい脚が際立つコーディネートも披露している。
また、出演していた子役たちや、しなことのショットも公開している。
この投稿には「ミニスカとブーツの着こなし最高」「爽やかなコーデでお洒落なママ」「サングラスのアクセントが素敵」「しなこちゃんとの並びが豪華」「番組でのコーディネート参考になる」「ちらっと見える脚が爽やかセクシー」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女性芸人「お洒落なママ」美脚輝くミニスカコーデ
◆平野ノラ、ミニプリーツから美脚披露
29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」（毎週金曜よる8時〜）内での、ファッションセンスを見極める企画へ出演していた平野は、出演時のオフショットを複数枚投稿。「UNIQLOコーデでした」とつづり、グレーのトップスにデニムを合わせたカジュアルコーデのほか、ピンクのサングラスをかけ、ベージュのシャツジャケットにオフホワイトのジャケット、白のプリーツミニスカートを合わせた、ほっそりとした美しい脚が際立つコーディネートも披露している。
◆平野ノラの投稿に反響
この投稿には「ミニスカとブーツの着こなし最高」「爽やかなコーデでお洒落なママ」「サングラスのアクセントが素敵」「しなこちゃんとの並びが豪華」「番組でのコーディネート参考になる」「ちらっと見える脚が爽やかセクシー」などと反響が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚。2021年3月に長女を出産している。（modelpress編集部）
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