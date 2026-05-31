三上悠亜、台湾で美ボディ際立つ私服ショットに絶賛の声「抜群のプロポーション」「どの角度から見ても完璧」
【モデルプレス＝2026/05/31】タレントの三上悠亜が5月30日、自身のInstagramを更新。台湾を訪れた際の私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「完璧なスタイル」と話題の露出コーデ
三上は「台湾は常夏でした」とつづり、台湾での姿を複数投稿。ピンクのホルターネックのトップスにタイトなデニムパンツを合わせたスタイリングを披露した。引き締まったウエストや美しいボディラインが際立っている。
この投稿にファンからは「抜群のプロポーション」「どの角度から見ても完璧なスタイル」「常夏ファッション最高」「透明感がすごい」「可愛すぎる」「スタイルの良さに憧れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆三上悠亜、美ボディ際立つ私服ショット公開
三上は「台湾は常夏でした」とつづり、台湾での姿を複数投稿。ピンクのホルターネックのトップスにタイトなデニムパンツを合わせたスタイリングを披露した。引き締まったウエストや美しいボディラインが際立っている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿にファンからは「抜群のプロポーション」「どの角度から見ても完璧なスタイル」「常夏ファッション最高」「透明感がすごい」「可愛すぎる」「スタイルの良さに憧れる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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