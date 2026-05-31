◇サッカーキリンチャレンジカップ2026 日本−アイスランド〈31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉

サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて、31日アイスランドと親善試合を開催。そのスタメンが発表されました。

アイスランド戦のみ限定での追加招集となった吉田麻也選手（LAギャラクシー/アメリカ）がスタメン入り。日の丸を背負いピッチに立つのは、2022年12月カタールワールドカップの決勝トーナメント1回戦クロアチア戦以来です。

また主将の遠藤航選手（リバプール/イングランド）、久保建英選手（レアル・ソシエダード/スペイン）、上田綺世選手（フェイエノールト/オランダ）ら各欧州クラブで活躍する選手たちがそろいました。この試合のキャプテンマークは、最初吉田選手が付けます。

▽日本代表スタメン【GK】鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）【DF】冨安健洋（アヤックス/オランダ）吉田麻也（LAギャラクシー/アメリカ）板倉滉（アヤックス/オランダ）【MF/FW】中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）遠藤航（リバプール/イングランド）田中碧（リーズ・ユナイテッド/イングランド）堂安律（アイントラハト・フランクフルト/ドイツ）伊東純也（KRCゲンク/ベルギー）久保建英（レアル・ソシエダード/スペイン）上田綺世（フェイエノールト/オランダ）