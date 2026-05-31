日本代表スタメン発表 吉田麻也が名を連ねる ワールドカップへ向けてアイスランドとの親善試合
◇サッカーキリンチャレンジカップ2026 日本−アイスランド〈31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉
サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて、31日アイスランドと親善試合を開催。そのスタメンが発表されました。
アイスランド戦のみ限定での追加招集となった吉田麻也選手（LAギャラクシー/アメリカ）がスタメン入り。日の丸を背負いピッチに立つのは、2022年12月カタールワールドカップの決勝トーナメント1回戦クロアチア戦以来です。
また主将の遠藤航選手（リバプール/イングランド）、久保建英選手（レアル・ソシエダード/スペイン）、上田綺世選手（フェイエノールト/オランダ）ら各欧州クラブで活躍する選手たちがそろいました。この試合のキャプテンマークは、最初吉田選手が付けます。▽日本代表スタメン
【GK】
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ/イタリア）
【DF】
冨安健洋（アヤックス/オランダ）
吉田麻也（LAギャラクシー/アメリカ）
板倉滉（アヤックス/オランダ）
【MF/FW】
中村敬斗（スタッド・ランス/フランス）
遠藤航（リバプール/イングランド）
田中碧（リーズ・ユナイテッド/イングランド）
堂安律（アイントラハト・フランクフルト/ドイツ）
伊東純也（KRCゲンク/ベルギー）
久保建英（レアル・ソシエダード/スペイン）
上田綺世（フェイエノールト/オランダ）