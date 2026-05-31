「オイシックス−ＤｅＮＡ」（３１日、長岡悠久山野球場）

オイシックスの上原裕樹外野手が、危険スイングが適用されて退場処分を受けた。

八回、先頭で代打で登場。左打席に立ち、１球目を空振りした際に、バットがすっぽ抜けた。フルスイングしたバットは、勢いよく一塁側ベンチの端に飛び込んだ。

すぐに球審がマイクを持って場内アナウンスし「バットがすっぽ抜けました。そしてバットがボールデッドゾーンに入りました。ＮＰＢ特別規則により、危険スイングルールを適用し、上原選手を退場といたします」と説明した。

危険スイングのルールが適用されて退場処分を受けたのは初めて。

ＮＰＢでは４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦で打者の手から離れたバットが球審を直撃する事故が発生。その後、バットを投げ出して他者を脅かすような行為を「危険スイング」とし、５月１２日から罰則規定が設けられた。危険スイングをしたがバットが他者に当たらなければ警告で、同一試合で２度の警告を受けると退場。バット全体が他者に向かって避けきれずに体に当たったときや、ダッグアウト・カメラマン席・スタンドといったボールデッドの箇所に入ったときは即退場となる。