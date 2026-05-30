超特急アロハ、フォーメーション“大移動”バズの心境 振り入れ当初の裏話も【アイハヨルノイロ】
【モデルプレス＝2026/05/30】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が5月30日、都内で行われた「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）発売記念イベントに出席。話題を呼んでいるフォーメーションの裏話を明かした。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
5月13日にリリースした超特急の23枚目シングル「ガチ夢中！」でアロハのフォーメーション移動が“アロハの大移動”とバズっていることについて「それは文句言いましたよ（笑）。遠すぎる」と最初にフォーメーションを聞いた際を回顧。「大移動のところもですが、他にも間に合わないところがいっぱいあるんです」とし、「その中でもみんなあんま移動してないところで、僕だけ立ち位置間違えた人みたいに見えてて『これ大丈夫ですか？』って振り付け師さんに確認したら『大丈夫！』しか言われません。『ちょっときついんですけど…』って言っても『いや、大丈夫！』の一点張りでした！」と明かした。
これについて、ハルは「多分1番最初に気づいたよね？」といい「振り入れ当初くらいからずっと言ってたんです。明らかに1人だけ移動が…。振り入れ当初だったからかもしれないんですけど、笑顔な明るい感じで踊ってほしいんですけど、真顔で、移動するのに必死そうな顔が毎回鏡越しに見えるのが面白すぎて、大体その後の振りが飛んでるってずっと思ってたので、みんなが理解して笑ってくれるのが嬉しい」と心境を語った。
また、移動がバズったことに対してアロハは「まさかそこなんだっていうのは正直ありました」とコメント。「もちろん全力で超特急らしいポイントもありつつ、キャッチーでコミカルな可愛らしい部分を取り入れて、SNSでもすごいいろんなバリエーションでやってたんです。可愛いところを全力で踊る、ペアで踊るとか、色々考えたんですけど、まさかそれじゃなくて、大移動がバズることは考えてなかった」と打ち明けた。
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
◆「ガチ夢中！」“アロハの大移動”裏話
5月13日にリリースした超特急の23枚目シングル「ガチ夢中！」でアロハのフォーメーション移動が“アロハの大移動”とバズっていることについて「それは文句言いましたよ（笑）。遠すぎる」と最初にフォーメーションを聞いた際を回顧。「大移動のところもですが、他にも間に合わないところがいっぱいあるんです」とし、「その中でもみんなあんま移動してないところで、僕だけ立ち位置間違えた人みたいに見えてて『これ大丈夫ですか？』って振り付け師さんに確認したら『大丈夫！』しか言われません。『ちょっときついんですけど…』って言っても『いや、大丈夫！』の一点張りでした！」と明かした。
◆アロハ、バズの心境
また、移動がバズったことに対してアロハは「まさかそこなんだっていうのは正直ありました」とコメント。「もちろん全力で超特急らしいポイントもありつつ、キャッチーでコミカルな可愛らしい部分を取り入れて、SNSでもすごいいろんなバリエーションでやってたんです。可愛いところを全力で踊る、ペアで踊るとか、色々考えたんですけど、まさかそれじゃなくて、大移動がバズることは考えてなかった」と打ち明けた。
◆「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】