超特急ハル、インフルエンザのリョウガにメッセージ 例年と時期ズレた感染に「もう年明けなのかな」【アイハヨルノイロ】

超特急ハル、インフルエンザのリョウガにメッセージ 例年と時期ズレた感染に「もう年明けなのかな」【アイハヨルノイロ】