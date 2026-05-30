超特急ハル、インフルエンザのリョウガにメッセージ 例年と時期ズレた感染に「もう年明けなのかな」【アイハヨルノイロ】
【モデルプレス＝2026/05/30】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が5月30日、都内で行われた「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）発売記念イベントに出席。インフルエンザで療養中のリョウガ（船津稜雅）にメッセージを送った。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
東京ドーム公演が決まったことについて、アロハは「夢である東京ドームに1桁号車と一緒にステージを立ててることがまず本当に嬉しいことですし、夢を一緒に叶えられるということが本当に嬉しいです」と喜び。「初の東京ドーム公演なので、ステージを重ねるたびに『進化してやるぞ』っていう自分の気持ちもあるんですけど、ここは1桁号車といつも応援してくださってる8号車の皆様に感謝を伝えられるようなライブにしたいなと思っております」と意気込んだ。
そしてハルは「風邪をひかない。これが1番なんじゃないかなと。今流行っておりますし、本当に風邪をひかない。風邪ひかなかったら正直もうなんでも大丈夫です！」と伝えた。また「うちのメンバーは年末になると崩しやすい方がちらほらいらっしゃるので、11月末なので気をつけて、とりあえず風邪をひかないことだけを目標に頑張りたいと思います」と語った。
さらに、「今風邪ひいてらっしゃる方にメッセージを…」と現在インフルエンザで療養中のリョウガへのメッセージを求められると「あの人ですね（笑）」と素早く話を飲み込み、「いつものことなので、とりあえず早く帰ってこい」と一言。「ちょっと今年早かったので、もう年明けなのかなと思って」とイジると、アロハが「逆に11月の東京ドームはもう安心」と付け加え、ハルは「早めに前倒しになったので！」と続けた。
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
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◆アロハ、東京ドーム公演に意気込み
東京ドーム公演が決まったことについて、アロハは「夢である東京ドームに1桁号車と一緒にステージを立ててることがまず本当に嬉しいことですし、夢を一緒に叶えられるということが本当に嬉しいです」と喜び。「初の東京ドーム公演なので、ステージを重ねるたびに『進化してやるぞ』っていう自分の気持ちもあるんですけど、ここは1桁号車といつも応援してくださってる8号車の皆様に感謝を伝えられるようなライブにしたいなと思っております」と意気込んだ。
◆ハル、インフルエンザのリョウガにメッセージ
そしてハルは「風邪をひかない。これが1番なんじゃないかなと。今流行っておりますし、本当に風邪をひかない。風邪ひかなかったら正直もうなんでも大丈夫です！」と伝えた。また「うちのメンバーは年末になると崩しやすい方がちらほらいらっしゃるので、11月末なので気をつけて、とりあえず風邪をひかないことだけを目標に頑張りたいと思います」と語った。
さらに、「今風邪ひいてらっしゃる方にメッセージを…」と現在インフルエンザで療養中のリョウガへのメッセージを求められると「あの人ですね（笑）」と素早く話を飲み込み、「いつものことなので、とりあえず早く帰ってこい」と一言。「ちょっと今年早かったので、もう年明けなのかなと思って」とイジると、アロハが「逆に11月の東京ドームはもう安心」と付け加え、ハルは「早めに前倒しになったので！」と続けた。
◆「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」
メインダンサー＆バックボーカルグループとして活動している超特急は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）の「ヨル（夜）」をテーマにしたコンセプト写真集となっており、今までに見せたことのない数々の表情が詰め込まれている。（modelpress編集部）
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