第1子出産の日テレ郡司恭子アナ、中華に洋食…手料理一挙公開「何でも作れてすごい」「お店みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが5月29日、自身のInstagramを更新。バリエーション豊かな手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳日テレアナ1児の母「お店みたい」高クオリティの手作り酢豚公開
郡司は「＃夜ご飯」「＃日常の記録」「＃おうちごはん」とハッシュタグを添え、手料理の写真を複数投稿。酢鶏をメインにさまざまな副菜を添えた夕食、あまりもので作ったという中華丼、オムハヤシ、美しい焼色の羽付き餃子、春キャベツカレー、パンを添えたごぼうポタージュなど、バリエーション豊かな手料理を披露した。
この投稿に「何でも作れてすごい」「お店みたい」「和食、中華、洋食、全部美味しそう」「料理上手」「栄養バランスもバッチリ」「多種多様なメニューですごい」「お忙しいのに丁寧に作ってて尊敬」といった反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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◆郡司恭子アナ、おうちごはんを多数披露
郡司は「＃夜ご飯」「＃日常の記録」「＃おうちごはん」とハッシュタグを添え、手料理の写真を複数投稿。酢鶏をメインにさまざまな副菜を添えた夕食、あまりもので作ったという中華丼、オムハヤシ、美しい焼色の羽付き餃子、春キャベツカレー、パンを添えたごぼうポタージュなど、バリエーション豊かな手料理を披露した。
◆ 郡司恭子アナの投稿に反響
この投稿に「何でも作れてすごい」「お店みたい」「和食、中華、洋食、全部美味しそう」「料理上手」「栄養バランスもバッチリ」「多種多様なメニューですごい」「お忙しいのに丁寧に作ってて尊敬」といった反響が寄せられている。
郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）
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