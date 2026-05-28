健康診断までに内臓脂肪を減らしたい！！内臓脂肪を減らす効果が抜群なドリンクとは？【健康図解 毒出し】

健康診断までに内臓脂肪を減らしたい！！内臓脂肪を減らす効果が抜群なドリンクとは

混ぜるだけ減量効果倍増

最近太ってきた、内臓脂肪がたまっているかもしれないと思ったら、放っておかずに減らす努力を始めましょう。内臓脂肪は食べるとすぐ増えるけれど、減らしやすい面もあります。運動やバランスのとれた食事なども有効ですが、おすすめは、飲むだけで簡単に実践できる「緑茶コーヒー」です。

「緑茶コーヒー」は緑茶とコーヒーを1対1で割ったもの。緑茶とコーヒーに含まれる成分にはそれぞれの内臓脂肪を減らす効果があります。緑茶に含まれるカテキンには脂肪を燃焼する効果があり、コーヒーには、ポリフェノールの1つであるクロロゲン酸が含まれており、脂肪燃焼効果のほか、脂肪を蓄積しにくくする作用があります。

また、共通して含まれるカフェインには、脂肪を分解し、代謝する効果がありますが、一時的に血糖値を上昇させる働きもあります。ですが、双方を混ぜて飲むことで、緑茶のカテキンに含まれるエピガロカテキンガレードという成分が急激な血糖値の上昇を抑制します。「緑茶コーヒー」は、両方の健康効果を得られる、内臓脂肪を減らすのにもってこいのドリンクなのです。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 毒出し』工藤孝文