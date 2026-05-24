「ゲームみたい」「ナイス反転シュートや」好調の日本代表MF、華麗なターンからの技あり弾に驚嘆の声！「W杯期待しかない！」
伊東純也と横山歩夢が所属するゲンクは、現地５月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ２の第10節で、ルーベンとアウェーで対戦。２−０と勝利し、プレーオフ２首位が確定した。
この一戦で、見事な先制ゴールを決めたのが伊東だった。
16分、左サイドからのパスを受けると、見事なターンから右足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
日本代表MFの技あり弾に、インターネット上では次のような声が上がった。
「IJがずっと安定して調子いいのは救いだわ」
「見事なターンから冷静に撃ち抜く、いいゴールを決めた」
「ワールドカップ期待しかない！」
「これはナイス反転シュートや」
「ゲームみたい」
「華麗なターンからの素晴らしいGOAL」
「振り向きざまゴールさすが！ 好調ですね」
「ターンからの冷静なフィニッシュ、最高でした」
23歳の横山も初ゴールを決め、日本人コンビが躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東が鮮やかなターンから決めた先制ゴール
この一戦で、見事な先制ゴールを決めたのが伊東だった。
16分、左サイドからのパスを受けると、見事なターンから右足を一閃。鮮やかにネットを揺らしてみせた。
日本代表MFの技あり弾に、インターネット上では次のような声が上がった。
「見事なターンから冷静に撃ち抜く、いいゴールを決めた」
「ワールドカップ期待しかない！」
「これはナイス反転シュートや」
「ゲームみたい」
「華麗なターンからの素晴らしいGOAL」
「振り向きざまゴールさすが！ 好調ですね」
「ターンからの冷静なフィニッシュ、最高でした」
23歳の横山も初ゴールを決め、日本人コンビが躍動した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】伊東が鮮やかなターンから決めた先制ゴール