「うまくいくのは当然」イタリア伝説GK、23歳日本代表の活躍を確信していた！「末永く続けられることを願う」
“パルマの守護神”といえば、ジャンルイジ・ブッフォンを思い浮かべる人は少なくない。若くしてセリエAデビュ−を飾り、パルマでの活躍を経て、ユベントスに移籍し、サッカーの歴史に名を残すGKとなったことは誰もが知る。
そのスーパーレジェンドが、現在のパルマGK陣に言及した。鈴木彩艶の活躍は確信していようだ。
2025-26シーズンの鈴木は、11月のミラン戦で左手を骨折。約４か月の長期離脱を強いられた。だが、その間にエドアルド・コルビが台頭。さらにフィリッポ・リナルディにも出場機会が与えられた。
パルマ専門サイト『Parma Live』や『TUTTOmercatoWEB』によると、ブッフォンは『Gazzetta di Parma』紙のインタビューで、現GKの３人がいずれも今季プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたことについて問われると、「パルマのユースはしっかりと選手を育てている」と話した。
「我々にとってスズキはうまくいくのが当然だった」
「コルビには賛辞を送る必要がある。シーズンのとてもデリケートな時期に彼はこれだけの責任を背負い、本当に堅実な守護神らしい答えを出せたからだ。それは最も大事なことで、うまくやる以上に堅実であることが大事であり、必要なんだ。リナルディもとても素晴らしいサプライズだった。パルマ守護神が末永く続けられることを願う」
イタリア挑戦１年目の昨季から称賛され、常に強豪からの関心のうわさが後を絶たない鈴木。ブッフォンは、日本代表守護神の力を高く評価しているようだ。偉大な先輩の太鼓判は、この23歳にとってさらなる追い風となるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そのスーパーレジェンドが、現在のパルマGK陣に言及した。鈴木彩艶の活躍は確信していようだ。
2025-26シーズンの鈴木は、11月のミラン戦で左手を骨折。約４か月の長期離脱を強いられた。だが、その間にエドアルド・コルビが台頭。さらにフィリッポ・リナルディにも出場機会が与えられた。
「我々にとってスズキはうまくいくのが当然だった」
「コルビには賛辞を送る必要がある。シーズンのとてもデリケートな時期に彼はこれだけの責任を背負い、本当に堅実な守護神らしい答えを出せたからだ。それは最も大事なことで、うまくやる以上に堅実であることが大事であり、必要なんだ。リナルディもとても素晴らしいサプライズだった。パルマ守護神が末永く続けられることを願う」
イタリア挑戦１年目の昨季から称賛され、常に強豪からの関心のうわさが後を絶たない鈴木。ブッフォンは、日本代表守護神の力を高く評価しているようだ。偉大な先輩の太鼓判は、この23歳にとってさらなる追い風となるだろう。
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