ケイン圧巻ハットのバイエルンが6年ぶり21回目のDFBポカール制覇！…終盤投入の伊藤洋輝もピッチで今季2冠の歓喜味わう

ケイン圧巻ハットのバイエルンが6年ぶり21回目のDFBポカール制覇！…終盤投入の伊藤洋輝もピッチで今季2冠の歓喜味わう