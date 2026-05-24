「W杯選ばれてほしかった」「鳥肌立った」昨年日本代表デビューの25歳ウイングが大仕事！プレミア昇格に導く劇的決勝弾演出にSNS熱狂！「むっちゃ違い作ってる」
現地時間５月23日にウェンブリーで開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の昇格プレーオフ決勝で、平河悠が所属するレギュラーシーズン６位のハルが、同５位のミドルスブラと対戦。準決勝でサウサンプトンに敗れながらも相手のスパイ行為による追放で勝ち上がってきた相手に、終盤のゴールで１−０と勝利し、９シーズンぶりの昇格を決めた。
この大一番で76分から投入された平河は、劇的な決勝点を演出する。後半アディショナルタイム４分、左サイドで果敢に仕掛けて鋭いクロスを供給。相手GKのミスを誘発し、オリバー・マクバーニーが押し込んで奪った千金弾をお膳立てしてみせた。
今冬にブリストルからレンタルで加入し、一時はシーズン絶望と見られていた怪我を負いながら、最後に戻ってきた25歳ウイングの活躍にSNS上では次のような声が上がった。
「最高に胸熱で鳥肌立った。大仕事だ！」
「ハルシティ頑固ブリストルにチャチャ入れてマジで買い取ってくれ。平河をプレミアで見たいんだ」
「最後にも決定機演出してたし平河良いな」
「凄いなぁ、買取の動きあるといいなぁ」
「この大一番での決勝ゴール演出は日本の誇りすぎる」
「めっちゃ大仕事じゃないか！」
「やば！！でも平河選手はもっとやれると思ってる！ 怪我なければW杯選ばれてほしかったなー」
「誰かに何かあったら平河を一番最初に呼んで欲しい。これ以外にも決定機演出してた。 右左どちらのサイドもできる両利きのドリブラー。今日本代表に一番必要なタイプ」
「普通にバックアップで１番先に呼ぶべき。絶対日本代表で活躍してくれる。むっちゃ違い作ってる」
レンタル移籍のため、平河が来シーズンにプレミアリーグでプレーできるわけではない。ただ、昨年６月に日本代表デビューを飾った快足アタッカーが、６位から下剋上を起こしたハルで小さくないインパクトを残したのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】平河が大一番で劇的決勝弾を演出
この大一番で76分から投入された平河は、劇的な決勝点を演出する。後半アディショナルタイム４分、左サイドで果敢に仕掛けて鋭いクロスを供給。相手GKのミスを誘発し、オリバー・マクバーニーが押し込んで奪った千金弾をお膳立てしてみせた。
「最高に胸熱で鳥肌立った。大仕事だ！」
「ハルシティ頑固ブリストルにチャチャ入れてマジで買い取ってくれ。平河をプレミアで見たいんだ」
「最後にも決定機演出してたし平河良いな」
「凄いなぁ、買取の動きあるといいなぁ」
「この大一番での決勝ゴール演出は日本の誇りすぎる」
「めっちゃ大仕事じゃないか！」
「やば！！でも平河選手はもっとやれると思ってる！ 怪我なければW杯選ばれてほしかったなー」
「誰かに何かあったら平河を一番最初に呼んで欲しい。これ以外にも決定機演出してた。 右左どちらのサイドもできる両利きのドリブラー。今日本代表に一番必要なタイプ」
「普通にバックアップで１番先に呼ぶべき。絶対日本代表で活躍してくれる。むっちゃ違い作ってる」
レンタル移籍のため、平河が来シーズンにプレミアリーグでプレーできるわけではない。ただ、昨年６月に日本代表デビューを飾った快足アタッカーが、６位から下剋上を起こしたハルで小さくないインパクトを残したのは間違いない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】平河が大一番で劇的決勝弾を演出