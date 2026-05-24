「おお！マジで」「日本代表に」土曜夜、欧州からもたらされた“電撃発表”にネット興奮！「ガチで激アツすぎる」
鈴木唯人が所属するフライブルクは５月23日、ブレーメンからGK長田澪（ドイツ名：ミオ・バックハウス）を獲得したと発表した。契約期間は2031年までの５年間だ。
ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳は、正GKとして今季のブンデスリーガで32試合に出場。好守を連発し、ブレーメンの残留に大きく寄与した。
土曜の夜、将来的な日本代表入りも期待されている守護神の電撃移籍は発表されると、インターネット上では次のような声が上がった。
「おお！ マジできたのか！！」
「毎年確実にステップアップしてるの凄いよ」
「フライブルク移籍熱いな」
「良いニュース」
「これは素晴らしい契約になるかもしれない」
「ガチで激アツすぎる」
「ドイツ代表にはなるなよ。日本代表になろう」
「正真正銘、日本の未来。めちゃくちゃ応援してる！」
今季のヨーロッパリーグで決勝まで進んだフライブルクで、さらなる飛躍が期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
ドイツ人の父、日本人の母を持つ22歳は、正GKとして今季のブンデスリーガで32試合に出場。好守を連発し、ブレーメンの残留に大きく寄与した。
土曜の夜、将来的な日本代表入りも期待されている守護神の電撃移籍は発表されると、インターネット上では次のような声が上がった。
「おお！ マジできたのか！！」
「毎年確実にステップアップしてるの凄いよ」
「フライブルク移籍熱いな」
「良いニュース」
「これは素晴らしい契約になるかもしれない」
「ガチで激アツすぎる」
「ドイツ代表にはなるなよ。日本代表になろう」
「正真正銘、日本の未来。めちゃくちゃ応援してる！」
今季のヨーロッパリーグで決勝まで進んだフライブルクで、さらなる飛躍が期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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