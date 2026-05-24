「さすがにすげぇな」平河悠のクロス→プレミア昇格弾を決めた“強烈タトゥーびっしり男”が話題 「漢すぎますね」「まだ29歳だったの？」
現地５月23日、聖地ウェンブリーで開催されたのがイングランド・チャンピオンシップ（実質２部）の昇格プレーオフ決勝だ。ハル・シティとミドルスブラの古豪対決はスコアレスのまま最終盤までもつれ込み、90＋５分にハルが劇的な決勝点を挙げて９年ぶりのプレミアリーグ昇格を掴んだ。
ドラマチックな一撃に絡んだのが、同じチャンピオンシップのブリストル・シティから半年レンタルで加入している日本代表FW平河悠だった。76分に投入された25歳は左サイドでボールを受けると、マーカーを素早い身のこなしで振り切って左足でクロス。相手ＧＫが弾いたところを元スコットランド代表FWオリバー・マクバーニーが押し込んで“３つ目の切符”をもたらした。
歓喜を爆発させたマクバーニーは、ゴールセレブレーションでユニホームを脱ぎ捨てると、上半身にびっしりと刻まれた自慢のタトゥーを披露。かつてスウォンジーやシェフィールド・ユナイテッドで活躍したお祭り男にとっても、３シーズンぶりのプレミア復帰となる。
強烈タトゥーのマクバーニーが決めた劇的ゴールを目撃した日本のファンからは、SNS上に書き込みが続々。「さすがにすげぇタトゥーだな」「ド迫力でした」「まだ29歳だったの？」「やっぱ勝負強いわ！」「タトゥーがカッコよすぎる」「彼もまたプレミアに帰ってくるね」「あそこで決める、漢すぎますね」「なんでスコットランド代表じゃないんだろ」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】平河の絶妙クロスから決勝点！ 殊勲のマクバーニーが披露した“上半身びっしりタトゥー” をチェック！
ドラマチックな一撃に絡んだのが、同じチャンピオンシップのブリストル・シティから半年レンタルで加入している日本代表FW平河悠だった。76分に投入された25歳は左サイドでボールを受けると、マーカーを素早い身のこなしで振り切って左足でクロス。相手ＧＫが弾いたところを元スコットランド代表FWオリバー・マクバーニーが押し込んで“３つ目の切符”をもたらした。
歓喜を爆発させたマクバーニーは、ゴールセレブレーションでユニホームを脱ぎ捨てると、上半身にびっしりと刻まれた自慢のタトゥーを披露。かつてスウォンジーやシェフィールド・ユナイテッドで活躍したお祭り男にとっても、３シーズンぶりのプレミア復帰となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】平河の絶妙クロスから決勝点！ 殊勲のマクバーニーが披露した“上半身びっしりタトゥー” をチェック！