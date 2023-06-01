前田大然が圧巻ループ弾で驚異の７戦連発締め！リーグ王者セルティックがカップ戦も制覇、２冠達成！旗手は無念のメンバー外
前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは現地５月23日に開催されたスコティッシュカップの決勝で、２部のダンファームリンとハムデン・パークで対戦した。
５連覇を飾ったリーグとの２冠を目指す名門は、好調の前田がCFで先発出場。シーズン終盤に出場機会が激減した旗手は無念のメンバー外となった。
そのセルティックは19分、ジョンストンのロングパスに反応して裏抜けした前田がペナルティエリアの外から鮮やかなループシュートを決め、先制ゴールを奪う。
エースの公式戦７戦連続ゴールで先手を取ると、40分にもエンゲルスが強烈なミドルシュートを叩き込み、追加点を挙げる。
２点リードで突入した後半も、ボールを支配し、追加点を狙って攻め続けると、66分に途中出場のイヘアナチョがネットを揺らすも、オフサイドでゴールは認められない。
それでも、その７分後にイヘアナチョがペナルティエリア内で見事な個人技を披露。３点目を奪取する。
80分にクーパーのゴールで１点を返されたものの、セルティックが３―１で勝利。２冠を達成して、シーズンを終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然が決勝で決めた超絶ループ弾
５連覇を飾ったリーグとの２冠を目指す名門は、好調の前田がCFで先発出場。シーズン終盤に出場機会が激減した旗手は無念のメンバー外となった。
そのセルティックは19分、ジョンストンのロングパスに反応して裏抜けした前田がペナルティエリアの外から鮮やかなループシュートを決め、先制ゴールを奪う。
２点リードで突入した後半も、ボールを支配し、追加点を狙って攻め続けると、66分に途中出場のイヘアナチョがネットを揺らすも、オフサイドでゴールは認められない。
それでも、その７分後にイヘアナチョがペナルティエリア内で見事な個人技を披露。３点目を奪取する。
80分にクーパーのゴールで１点を返されたものの、セルティックが３―１で勝利。２冠を達成して、シーズンを終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然が決勝で決めた超絶ループ弾