美人インフルエンサー、平成ギャル風ショットに絶賛相次ぐ「再現度高い」「ずっと見てられる」
【モデルプレス＝2026/05/23】インフルエンサーのMINAMIが5月21日、自身のInstagramを更新。平成ギャル風ショットを公開した。
【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「再現度高い」平成ギャル風ショット
MINAMIは「平成ぎゃる ママに大好評でした メイク動画お楽しみに（笑）」とコメント。茶髪のロングヘアで細めの眉にアイラインをしっかりひいたメイクの平成ギャル風のショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「ずっと見てられる」「平成ギャルめっちゃ似合ってる」「平成感すごい」「再現度高い」「メイク動画楽しみ」「何でもハマるのすごすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TikTokフォロワー300万人超美女「再現度高い」平成ギャル風ショット
◆MINAMI、平成ギャル姿公開
MINAMIは「平成ぎゃる ママに大好評でした メイク動画お楽しみに（笑）」とコメント。茶髪のロングヘアで細めの眉にアイラインをしっかりひいたメイクの平成ギャル風のショットを公開した。
◆MINAMIの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ずっと見てられる」「平成ギャルめっちゃ似合ってる」「平成感すごい」「再現度高い」「メイク動画楽しみ」「何でもハマるのすごすぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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