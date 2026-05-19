働く女子の“お疲れ肌”を救うアイテムも。K-BEAUTYポップアップで見つけた“今欲しい”韓国コスメ

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

大型連休が明けて、すっかりお仕事モード。でも、気温が上がってくると気になるのが「メイク崩れ」や「お肌の疲れ」ですよね。そんな悩みを吹き飛ばしてくれる、韓国コスメの最旬ポップアップにお邪魔してきました！

今回伺ったのは、原宿で開催された「REVERB 4th K-BEAUTY POP-UP」。

会場に入った瞬間、ピンクのハートがあふれる世界観に「かわいい〜！」と一気にテンションが上がっちゃいました。

そんな会場で見つけた を紹介します！

■韓国No.1の実力！ 夕方まで余裕の「魔法のミスト」

今回のイベントで私が一番注目していたのが、韓国のオリーブヤングでも1位を獲得しているSO.NATURAL（ソーナチュラル）の「FIXX」シリーズ。

「フィックスミスト」って、働く女性にとってはこれからの季節の必需品ですよね。実際に試してみたのですが、霧がとっても細かくて、お肌をふわっと包み込んでくれる感覚が最高に気持ちいいんです。

特にピンクの「オールデイ タイト メイクアップ セッティング フィクサー」は、メイクの仕上げにシュッとするだけで、長時間お直しができなくてもツヤ肌をキープしてくれる優れもの。朝の仕上がりが夕方まで続くなんて、忙しい私たちにとってまさに救世主です……！

■お疲れ肌をレスキュー。話題の「エクソソーム」と「シカ」が入ったスキンケア

スキンケアコーナーで気になったのが、アワードを受賞しているドクターズコスメのASCE plus（エクソソーム由来コスメ）。

今回は、美容クリニック級のケアが自宅でかなうと話題の「エクソソーム」配合クリームを試してみました。

手に取ると驚くほどなめらかで濃厚！ 指先で触れると吸い付くようなテクスチャーなのですが、お肌に伸ばすとスッと馴染んでいくのが分かります。

日中の冷房やストレスでしぼみがちなお肌に、内側からパンッとしたハリを与えてくれる「ご褒美クリーム」として、ここぞという時の前夜に仕込みたい一品でした。

■日中の刺激で敏感になったお肌を癒やしてくれるSKIN1004

続いて紹介するのは、ツボクサエキス（※）に着目したスキンケアブランド「SKIN1004」。マダガスカル産の高品質な「シカ（ツボクサエキス）」を贅沢に使ったラインは、どれもピュアな使い心地。

特にアンプルは、サラッとしているのにしっかり潤って、赤みやざらつきを優しく鎮静してくれる感覚。お仕事で忙しい日々の中でも、「肌の休日」を作ってくれるような安心感があります。

※ CICA（保湿成分）

■遊び心たっぷりODD SOCKSにキュン

コスメだけでなく、韓国らしいトレンディな雑貨も見逃せません！ 特に目を引いたのは、壁一面に並んだポップなデザインのソックスたち。

左右のデザインが異なるソックスは、ゴルフやテニスをモチーフにした遊び心のあるデザインが特徴的。休日のお出かけコーデのアクセントにしたいかわいさでした。

こういう遊び心のあるアイテムって、持っているだけで仕事中のふとした瞬間に癒やされますよね。

■毎日のモチベーションアップに韓国トレンドを取り入れて

今回のイベントは、最新のトレンドをチェックできるのはもちろん、最先端の「ASCE plus」やオシャレな「ODD SOCKS」など、自分の肌悩みやライフスタイルに寄り添ってくれるアイテムにたくさん出会えました。

お仕事帰りや週末にふらっと立ち寄るだけで、「明日からもまた頑張ろう！」と思える美容エネルギーがもらえるはずです。みなさんも、自分へのちょっとしたご褒美に、韓国コスメのパワーを取り入れてみてはいかがでしょうか？

■イベント概要

REVERB 4th K-BEAUTY POP-UP

開催期間：2026年5月1日（金）〜5月3日（日）

（えりか）