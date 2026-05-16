メガネブランド・Zoffがサンリオの人気キャラ・ポチャッコとコラボ！「Zoff｜POCHACCO」“Icecream Collection”が5月22日発売
株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、株式会社サンリオのキャラクター「ポチャッコ」とのコラボレーションによるアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、2026年5月22日(金)に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。5月8日よりWeb先行予約を受付中だ。
【画像】コラボデザインのメガネやグッズを見る
「Zoff｜POCHACCO」のテーマは、“Icecream Collection”。さわやかなチョコミントカラーを中心に、ポチャッコの大好物であるバナナアイスから着想を得たジェラートカラーで登場。つるには元気なポチャッコにぴったりのラバー素材を使用し、ズレにくく、柔らかなかけ心地を実現している。
顔なじみのよいカラーリングのボストン型プラスチックモデルや、すっきりとした印象を与えるウェリントン型メタルモデル、顔に響かない細身のメタルボストン型フレームは、年代を問わずかけやすいスリムモデルとして展開。また、子どもや顔が小さい人におすすめのキッズモデルや、ベーシックなデザインで手に取りやすいエントリーモデルも登場する。
ポチャッコの友達も大集合し、みんなで楽しくおでかけできるメガネ6型12種(7700円〜1万2200円(セットレンズ代込))、サングラス4型4種(1万2200円)をラインナップ。すべてのメガネとサングラスには、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属するほか、オリジナルグッズも展開される。
取扱店舗はZoff店舗(アウトレット店を除く)、Zoff公式オンラインストアなど。取扱店舗や商品の詳細は特設サイトで確認しよう。
■コラボアイウェアのデザインをチェック
「プラスチックモデル Plastic × Rubber」(1万2200円)と「メタルモデル Metal × Rubber」(1万2200円)はどちらもアイスクリームをモチーフにしたつるはラバー素材でズレにくく、柔らかなかけ心地が特徴。子どもや顔が小さい人におすすめのXSサイズ「キッズモデル Kids Model」(1万2200円)もある。
プラスチックモデルの程よい太さのボストンシェイプは定番デザインで、顔なじみのよいカラーリングで取り入れやすいモデル。メタルモデルはすっきりとした印象を与えるウェリントンのメタルフロント。メタルベースにかけやすいカラーの塗装で高見えする。
「スリムモデル Metal × Slim Rubber」(1万2200円)は足あとが型押しされたスリムなラバーテンプルで、ズレにくさとスマートさを実現。顔に響かない細身のメタルボストンフレームは年代を問わずかけやすい。さりげなくメガネを身につけたい人におすすめだ。
「エントリーモデル Entry Model」(7700円)はポチャッコと友達が大集合したベーシックなデザインで手に取りやすいラインナップ。
そのほか、「メガネ拭き」(900円)、「マスコットクリーナー」(2200円)、「セミハードケース」(1980円)といったグッズもそろう。
人気キャラクターとのコラボとあって注目度が高そう！ぜひチェックしてみて。
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086
※すべての商品画像はイメージです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】コラボデザインのメガネやグッズを見る
顔なじみのよいカラーリングのボストン型プラスチックモデルや、すっきりとした印象を与えるウェリントン型メタルモデル、顔に響かない細身のメタルボストン型フレームは、年代を問わずかけやすいスリムモデルとして展開。また、子どもや顔が小さい人におすすめのキッズモデルや、ベーシックなデザインで手に取りやすいエントリーモデルも登場する。
ポチャッコの友達も大集合し、みんなで楽しくおでかけできるメガネ6型12種(7700円〜1万2200円(セットレンズ代込))、サングラス4型4種(1万2200円)をラインナップ。すべてのメガネとサングラスには、本コレクション限定でオリジナルデザインを使用したメガネケースとメガネ拭きが付属するほか、オリジナルグッズも展開される。
取扱店舗はZoff店舗(アウトレット店を除く)、Zoff公式オンラインストアなど。取扱店舗や商品の詳細は特設サイトで確認しよう。
■コラボアイウェアのデザインをチェック
「プラスチックモデル Plastic × Rubber」(1万2200円)と「メタルモデル Metal × Rubber」(1万2200円)はどちらもアイスクリームをモチーフにしたつるはラバー素材でズレにくく、柔らかなかけ心地が特徴。子どもや顔が小さい人におすすめのXSサイズ「キッズモデル Kids Model」(1万2200円)もある。
プラスチックモデルの程よい太さのボストンシェイプは定番デザインで、顔なじみのよいカラーリングで取り入れやすいモデル。メタルモデルはすっきりとした印象を与えるウェリントンのメタルフロント。メタルベースにかけやすいカラーの塗装で高見えする。
「スリムモデル Metal × Slim Rubber」(1万2200円)は足あとが型押しされたスリムなラバーテンプルで、ズレにくさとスマートさを実現。顔に響かない細身のメタルボストンフレームは年代を問わずかけやすい。さりげなくメガネを身につけたい人におすすめだ。
「エントリーモデル Entry Model」(7700円)はポチャッコと友達が大集合したベーシックなデザインで手に取りやすいラインナップ。
そのほか、「メガネ拭き」(900円)、「マスコットクリーナー」(2200円)、「セミハードケース」(1980円)といったグッズもそろう。
人気キャラクターとのコラボとあって注目度が高そう！ぜひチェックしてみて。
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670086
※すべての商品画像はイメージです。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。