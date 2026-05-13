女性の「意外な弱さ」にキュンとする瞬間９パターン
女性が見せる「弱さ」は「女らしさ」につながります。そして、男性を「自分が守らなくては！」という男らしい気持ちにさせるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「女性の『意外な弱さ』にキュンとする瞬間９パターン」をご紹介します。
【１】ちょっとした荷物を重そうに運んでいるとき
「いろいろ助けてあげたくなっちゃう」（２０代男性）など、女性のか弱さを目の当たりにして、男らしさを発揮する男性もいるようです。「持って」とストレートに頼むより、重そうにしながらも頑張る姿を見せたほうが効果的かもしれません。
【２】ペットの体調が悪くて落ち込んでいるとき
「自分のことみたいに心配してると、ギュッとしたくなる」（２０代男性）など、女性の弱い姿を見ることで、優しくなれる男性もいるようです。感情移入しやすい犬やネコではなく、金魚やカメなど、より小さな生き物のほうが「心の優しい女性！」と思われるかもしれません。
【３】お化け屋敷に怖くて入れないとき
「強がって入って、結局泣いちゃうのもかわいい（笑）」（１０代男性）など、お化け屋敷を怖がる女性の姿は男性ウケがいいようです。日本中のお化け屋敷めぐりをするレベルのマニアでもないかぎり、怖がりな女性をウザいとは思わないはずなので、素直に怖がるのが正解でしょう。
【４】仕事のストレスで思わず泣いてしまったとき
「普段は気が強い、年上の女の人だと余計に胸キュン」（２０代男性）など、ギャップが加わることでさらに魅力が増すケースです。とはいえ、女性に泣かれるのが苦手な男性もいます。ただメソメソした女だと思われないよう、できれば泣くのはガマンしたほうがいいでしょう。
【５】電気をつけていないと眠れないとき
「寝れるまで一緒にいてあげたくなる」（２０代男性）など、怖がりな女性を守ってあげたくなる男性もいるようです。ただし、「眠れない」という言葉を「誘っている」と勘違いされる場合もあるので、異性として興味のない男性には言わないほうが無難でしょう。
【６】ホラー映画を観たあと、一人でトイレに行けないとき
「小さい女の子みたい。幼い感じがいい」（２０代男性）など、ホラー映画を観たあとの過剰な反応が、男心をくすぐることもあるようです。「トイレのドアの前で待ってて」などと言うと、さらに男性をキュンとさせられるかもしれません。
【７】雷の音を怖がって耳をふさいでいるとき
「仕草が女の子っぽくていいな」（２０代男性）など、耳をふさぐ仕草も含めてキュンとする男性が多いようです。稲妻の光が怖い女性は、顔を覆って光が見えないようにすると、同じように「かわいい」と思ってもらえるのではないでしょうか。
【８】小さな虫から逃げ回っているとき
「クモにキャーキャー言ってたりするのが胸キュン」（２０代男性）など、誰もが怖がるゴキブリなどでなく、小さな虫を怖がるのがポイントのようです。普段は強気な女性ほど、「退治して！」と男性を頼ることで好感度が上がるかもしれません。
【９】ビンのフタがかたくて開けられないとき
「あー、自分より弱いんだなって実感する」（２０代男性）など、力の弱さを目の当たりにすることで、相手の女性性を再確認する男性もいるようです。初めからあきらめて「開けて」と頼むより、一応自分でも挑戦してから「私は開けられないからお願い」と言ったほうが好感度が高いでしょう。
ほかにも「男性はこんな姿に女性の弱さを感じる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】ちょっとした荷物を重そうに運んでいるとき
「いろいろ助けてあげたくなっちゃう」（２０代男性）など、女性のか弱さを目の当たりにして、男らしさを発揮する男性もいるようです。「持って」とストレートに頼むより、重そうにしながらも頑張る姿を見せたほうが効果的かもしれません。
「自分のことみたいに心配してると、ギュッとしたくなる」（２０代男性）など、女性の弱い姿を見ることで、優しくなれる男性もいるようです。感情移入しやすい犬やネコではなく、金魚やカメなど、より小さな生き物のほうが「心の優しい女性！」と思われるかもしれません。
【３】お化け屋敷に怖くて入れないとき
「強がって入って、結局泣いちゃうのもかわいい（笑）」（１０代男性）など、お化け屋敷を怖がる女性の姿は男性ウケがいいようです。日本中のお化け屋敷めぐりをするレベルのマニアでもないかぎり、怖がりな女性をウザいとは思わないはずなので、素直に怖がるのが正解でしょう。
【４】仕事のストレスで思わず泣いてしまったとき
「普段は気が強い、年上の女の人だと余計に胸キュン」（２０代男性）など、ギャップが加わることでさらに魅力が増すケースです。とはいえ、女性に泣かれるのが苦手な男性もいます。ただメソメソした女だと思われないよう、できれば泣くのはガマンしたほうがいいでしょう。
【５】電気をつけていないと眠れないとき
「寝れるまで一緒にいてあげたくなる」（２０代男性）など、怖がりな女性を守ってあげたくなる男性もいるようです。ただし、「眠れない」という言葉を「誘っている」と勘違いされる場合もあるので、異性として興味のない男性には言わないほうが無難でしょう。
【６】ホラー映画を観たあと、一人でトイレに行けないとき
「小さい女の子みたい。幼い感じがいい」（２０代男性）など、ホラー映画を観たあとの過剰な反応が、男心をくすぐることもあるようです。「トイレのドアの前で待ってて」などと言うと、さらに男性をキュンとさせられるかもしれません。
【７】雷の音を怖がって耳をふさいでいるとき
「仕草が女の子っぽくていいな」（２０代男性）など、耳をふさぐ仕草も含めてキュンとする男性が多いようです。稲妻の光が怖い女性は、顔を覆って光が見えないようにすると、同じように「かわいい」と思ってもらえるのではないでしょうか。
【８】小さな虫から逃げ回っているとき
「クモにキャーキャー言ってたりするのが胸キュン」（２０代男性）など、誰もが怖がるゴキブリなどでなく、小さな虫を怖がるのがポイントのようです。普段は強気な女性ほど、「退治して！」と男性を頼ることで好感度が上がるかもしれません。
【９】ビンのフタがかたくて開けられないとき
「あー、自分より弱いんだなって実感する」（２０代男性）など、力の弱さを目の当たりにすることで、相手の女性性を再確認する男性もいるようです。初めからあきらめて「開けて」と頼むより、一応自分でも挑戦してから「私は開けられないからお願い」と言ったほうが好感度が高いでしょう。
ほかにも「男性はこんな姿に女性の弱さを感じる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）