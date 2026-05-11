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マンションや戸建ての価格高騰が続く中、「これから家を買うならどこがいいのか？」と悩む方は多いのではないでしょうか。

今回は、らくだ不動産株式会社の代表取締役社長である山本直彌さん、執行役員・エージェントの八巻侑司さん、そしてエージェントの益山真さんの3名が、2026年の「推しエリア（穴場駅）」について解説した内容をお届けします。不動産のプロたちがリアルな目線で選んだ、注目の街を見ていきましょう。



◾️八巻さんの推し：再開発で期待高まる「相模大野駅」（小田急線）

八巻さんが今年の推しエリアとして挙げたのは、小田急線の「相模大野駅」です。

・都心からの距離と利便性のバランス：国道16号線の外側に位置するため、都心からの距離は少し離れます。しかし、快速急行やロマンスカーが停車するため、交通利便性は非常に高いのが特徴です。

・フラットな地形と充実した駅前：駅周辺は平坦な地形で歩きやすく、商業施設もしっかりと整っているため、日常生活の買い出しなどに困ることはありません。

・注目の再開発物件：現在、駅前で「プラウドタワー相模大野クロス」という大型マンションの建設が進められています。このようなシンボルとなる物件ができることで、街全体のさらなる発展や資産価値の向上が期待できると分析しています。



◾️益山さんの推し：美しさと実用性を兼ね備えた「若葉台駅」（京王相模原線）

続いて益山さんが注目するのは、京王相模原線の「若葉台駅」です。

・コストパフォーマンスの高さ：京王線沿線は、他の路線と比較しても全体的に物件価格が割安（リーズナブル）な傾向にあります。

・「始発駅」という圧倒的メリット：若葉台駅は始発列車が設定されている駅です。都心方面への通勤ラッシュ時でも、座って通える可能性が高いのは、毎日の生活において非常に大きなメリットになります。

・計画都市ならではの景観：計画的に開発された街であるため、街並みがとても美しい点も高く評価されています。

・注意すべきデメリット：一方で、エリア全体として「坂が多い」という特徴があります。物件の場所によっては、電動自転車やバスの利用を視野に入れる必要があるため、現地での確認が必須です。



【まとめ】

不動産価格が高止まりする2026年の市場において、プロたちは「都心から少し離れても、特急停車駅や始発駅といった強力な交通メリットがある街」や「大規模マンションの建設などで街のポテンシャルが底上げされる街」を狙い目としています。

これからマイホームの購入を検討される方は、誰もが知る都心の有名駅だけでなく、今回挙げられたような「実力派の穴場駅」にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

らくだ不動産では住宅購入を検討されている方のご希望に寄り添いながらも、

新たな選択肢として「穴場」となるエリアのご提案も可能です。

是非お気軽にご相談ください。