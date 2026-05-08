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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて、「【要注意】授業参観を嫌がる子に親がやりがちなNG対応」と題した動画を公開した。動画では、授業参観を頑なに拒否する子どもへの対応に悩む親の相談を取り上げ、その心理と適切な接し方について解説している。



動画の冒頭、道山氏は寄せられた相談を紹介。不登校を経験し、現在は学校に通えている子どもたちが、授業参観に来ることを拒否しているという内容だ。道山氏は子どもが親に来てほしくない理由として、主に3つのパターンを提示した。



1つ目は「親子関係が悪い」ケースであり、これは「嫌いな親に来てほしくないと思うのは当然」であると語る。2つ目は「恥ずかしい」という心理で、特に関係性が良好でも「来てもらうのが恥ずかしいという年齢がある」と指摘し、中学2年生の男子などを例に挙げた。3つ目は「友達から何か言われた」ケースで、親の容姿などをからかわれた経験が影響しているという。



これらの理由を踏まえ、道山氏は根本的な解決策として「まずは良好な親子関係を作っておく」ことの重要性を強調する。具体的には「子どもが嫌がる言動をやめる」「子どもが求めることをできるだけする」「家庭の雰囲気をよくする」といった日常的なアプローチが必要だという。



では、それでも授業参観を拒否された場合、親はどうすべきか。道山氏は「無理に行く必要はない」と断言する一方で、「『行かなくていいよね？』と聞くのはバツ」と注意を促す。親としては「今週授業参観だけど、どうした方がいい？仕事は休めるから、大丈夫であれば行こうと思うけど」と、あくまで「行きたいという姿勢だけは見せる」ことが大切だと語る。その上で「嫌」と言われたら、「了解、じゃあその日はやめておくね」と潔く身を引くのが正解だとした。



最後に道山氏は、授業参観に行けなくても「卒業式などの式だけ行けば問題ない」とアドバイスを送り、過度に心配せず、子どもとの信頼関係構築を優先するよう結論付けた。