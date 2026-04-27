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思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【これで変わる】スマホ依存、無気力な高校生の動かし方３STEP」と題した動画を公開した。動画では、スマホ依存で生活習慣が崩れてしまった高校生への適切なサポート方法を解説している。



「昔から褒めると怒る」「歯磨きやお風呂を嫌がり勉強もしない」という高校2年生の男子に関する相談に対し、道山氏はまず子どもの状況を分析。「親子関係は悪くなく普通の会話はできる」点から愛情の伝わり方は問題ないと指摘しつつ、自我が強く生活習慣を嫌がる様子が「発達障害の特性と似ている」と言及した。幼少期からの傾向であれば、一度専門機関で検査を受けるのが良いと推奨している。



続いて、子どもが「褒めると怒る」理由について解説した。親が結果が出た時や親の求める行動をした時に条件付きで褒めたり、褒める手段で子どもを誘導しようとしたりする下心を、子どもは敏感に察知すると指摘。「結局お父さんやお母さんの言うことを聞いた時しか褒めてもらえないんだな」と反発を招くため、心底すごいと感じた部分だけを純粋に褒め、誘導しようとしない姿勢が重要だと語った。



具体的な親のサポートとして、他人に迷惑をかける行為や違法な行為以外は口出ししない見守りの姿勢を強調。さらに、子どもがお風呂に入りやすい時間帯を空けておく環境づくりや、毎日お風呂に入らなくてもタオルで体を拭くだけにするなど、ストレスのないルールの設定を提案した。



道山氏は、子どものペースに寄り添いながら、少しずつ生活習慣を取り戻すための環境づくりと、適切な距離感の重要性を説いた。親の押し付けではなく、子どもの状況に応じた柔軟な対応こそが、無気力な状態から抜け出すための第一歩であると結論付けた。