とんでもない顔になってしまったペキニーズの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、「顔面ストッキングで草」「破壊力ヤバいｗｗ」「遭遇したらガン見してしまいそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：バッグの中で頭を押し付ける犬→網目から『表情』を見てみると…普段とは違いすぎる光景】

ペキニーズをスリングに入れたら…

TikTokアカウント「tsumo_712」では、ペキニーズの『つも』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。つもちゃんは、フワフワの白毛が可愛いわんこ。飼い主さんと幸せに暮らしています。

この日、飼い主さんは、つもちゃんをスリングバッグに入れて外出したのだそう。自転車を押しながら歩いていると、つもちゃんがスリングの網目に顔を押し付けていることに気が付きました。

一体どんな顔でバッグに入っているんだろう？そんな思いで、動画を撮ってみると…。

つもちゃんは、網目に押さえつけられて、まるでストッキングをかぶっているかのように顔がペチャンコに伸びていたそうです。

破壊力がありすぎる表情に爆笑♪

もともとペチャ顔のペキニーズですが、さらに潰れて横に引き延ばされる形に。飼い主さんが動くたびに顔の向きが変わり、色々な角度からのペチャ顔が撮影できたといいます。

時には、本当に犬なのか疑ってしまうほど豪快に潰れる一幕も…。顔全体が不規則に引き延ばされる光景は、ガラスコップを通して見る犬の顔のよう。あまりに破壊力が高いつもちゃん、街中で見かけたら思わず凝視してしまいそうです…！！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「犯罪レベルのかわいさ」「こんなつぶれてるペキ見たことない(笑)」「前からきたら何かと思うwww」など沢山の反響がありました。

パヤパヤ寝癖が可愛いつもちゃん

普段のつもちゃんは、もちろんとっても可愛いわんこ。毛がフワフワで柔らかく、寝癖が付きやすいのだといいます。そのため、寝起きのつもちゃんは、パヤパヤと毛が散らばっていることが多いとか。

しかし、寝癖を付けてぼーっとした表情を浮かべているときも、「ごはん」と言うと目がキラリと輝くそう…。のんびり屋さんで健気なつもちゃんの姿は、見ているだけで癒されてしまいますね。

TikTokアカウント「tsumo_712」には、つもちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。つもちゃんの穏やかな姿に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsumo_712」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。