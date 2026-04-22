辛いだけじゃない♡進化した“麻辣麺”が話題！揚州商人の新作が沼すぎる件

じわじわブームから“定番グルメ”へと進化中のマーラー系。中でも今注目したいのが、首都圏に38店舗を展開している中国ラーメン【揚州商人】の新作麻辣麺！実はこれ、過去に約2.7万食も売れた人気メニューの進化版。辛さだけじゃない「旨み×コク」で、リピ確な一杯にアップデートされているのです。

“痺れ×コク”がクセになる！進化した麻辣スープ

今回のポイントは、スープの大幅リニューアル。従来の辛さ重視から、“麻辣醤ベース”へ進化し、ゴマペーストを加えたことで、まろやかさとコクがアップ。

ただ辛いだけじゃなく、じんわり広がる旨みがクセになる味わいに。「辛いのは好きだけど、おいしさにもこだわりたい」という人もきっと大満足な一杯です。

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野菜たっぷりで罪悪感なし♡満足感もちゃんとある

さらに野菜が増量し、具材もたっぷり！キャベツや白菜の甘みが加わることで、辛さとのバランスが絶妙に整ってるのもポイントです。

辛さも麺もカスタムOK！自分好みに楽しめる

辛さは「麻辣麺」と「麻辣麺辛さ増し」の2段階から選べるので、

・ピリ辛好き

・ガチ激辛派

どっちも満足できる仕様。

さらに、麺も4種類から選べるのが【揚州商人】らしいところ。料理長のおすすめは、スープとの絡みが良い「揚州麺」「柳麺」です。“ヘルシー志向女子”は、低糖質麺がおすすめ。

私は、麺がのびにくい極太の刀切麺をチョイス。太いモチモチ麺に濃厚でコクのあるスープがよく絡んで、こちらもとてもおいしく、満足感のある一杯でした。

トレンドのマーラー系だけど、「辛いだけじゃない」完成度の高さで一歩リードしている今回のラーメン。しっかり満足感がありつつ、どこか軽やかでまた食べたくなる…。これ、気づいたらハマるやつです。

店内もレトロで写真映えするので、ぜひチェックしてみて！