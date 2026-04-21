北朝鮮当局が2月末の朝鮮労働党第9回党大会以降、民間市場「チャンマダン」に対する統制を強化しており、その影響で各地の物価が大きく乱高下している。地方当局が国営商業網の拡大を掲げて流通の締め付けを強めた結果、かえって市場の物資不足を招き、価格が急騰するなど混乱が広がっている。

北朝鮮当局が、党大会後に市場を取り締まるのは今に始まったことではない。2021年3月1日、内閣商業局の取り締り班が同国最大の流通の中心地・平城（ピョンソン）の市場を急襲した。ターゲットは、外国製品のコピー製品の製造、販売をしていた業者だった。

平城は、コピー製品の製造技術が発達した地域の一つとして知られていた。国家科学院平城分院など研究機関の技術者らが業者に雇われ、指導してきたためと言われている。その「成果」として、平城の市場には鞄、靴、コートなど安価で良質な革製品が多く出回った。本物と区別できないほどの精巧さで需要が高く、各地に出荷されていた。

取り締まりの理由は、「第8回党大会で示された方針に従い、個人生産品は国家品質監督委員会の承認を受けたものに限って市場での販売を認められることになった」というものだった。しかし実際には、売れない商品ばかり作る国営工場の経営にテコ入れし、さらには個人商人の在庫を没収・転売して、カネに変えようとの下心が見え見えだった。

これに対し、地元で「レザーの女王」と呼ばれてきた女性商人のオさんらが激しく抵抗した。埒が明かないと判断した取り締まり班は、中央党（朝鮮労働党中央委員会）に報告。翌日には社会安全省（警察庁）のチームが出動し、なおも抵抗するオさんの言動が「反党的である」として逮捕した。

（参考記事：北朝鮮女性を追いつめる「太さ７センチ」の残虐行為）

コピー製品の生産に複数の科学者や研究者が関わっていることを把握した社会安全省は、技術を伝授した者の名前を吐けと拷問にかけたが、オさんは口をつぐんだままだという。その後、オさんが釈放されたという情報は、どこからも聞こえてこないままだ。