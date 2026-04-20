Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro

iPhone 17 Proへ乗り換えて、はや半年が経ちました。

それまではiPhone 16 Pro Maxを愛用していたので、まわりからは「えっ、たった1年で？ しかもグレードダウンするの？」なんて、よくツッコミを入れられたものです。でもね、これには僕なりの、ちょっと切実で想定外な理由があったのです。

フラッグシップを使ってみたい

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 Pro Max

事の発端は1年半前、iPhone 16 Pro Maxを購入した時に遡ります。 それまでiPhone 15を使っていた僕は、iPhone 16シリーズの発表会を見ているうちに、最上位モデルへの思いをどんどん募らせていきました。

「 新搭載のカメラコントロール！」 「光学ズームレンズ！」「これがあれば、もうコンデジを持ち歩かなくていいじゃないか！ 」「おまけにPro Maxならバッテリーも超大容量で、モバイルバッテリーすら不要になる！」 そんな噂を見聞きするたびに、フラッグシップへの憧れは強くなるばかり。

そして、お値段はかなり張りましたが、思い切って念願のiPhone 16 Pro Maxをポチってしまったわけです。

買い替え予定がなかったのに、iPhone 16 Pro Maxの購入を決めたワケ

甘く見ていたサイズ感

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 Pro Max

最初は戸惑った「カメラコントロール」も徐々に使いこなせるようになり、バッテリーの持ちも期待通り。機能面では文句なしの100点満点でした。

しかし、「ちょっと大きくなるくらい、なんとかなるでしょ」と軽く考えていたサイズ感に、このあとガッツリと悩まされることになります。そう、僕の手には大きすぎたのです。

僕は日本人の平均に近い体格ですが、手は人より少し小さめ。もちろん購入前にはApple Storeで実機を触って確認しました。でも、展示機にはケースがついていないんですよね…。

実際に購入してケースを装着してみると、これがもう、とにかく握りづらい！ 画面の上部や端の方にどうしても親指が届かないのです。普通に持っているだけでも、ポロっと落としそうになる恐怖との戦いでした。仕方なくMagSafe対応のスマホリングを付けたのですが、すると今度は「重さ」という新たな敵が‥。

Photo: SUMA-KIYO iPhone 16 Pro Max

僕はiPhoneをアウターやズボンのポケットに入れて持ち歩くスタイルなのですが、ケースとリングを合わせると重量はなんと300gオーバー。ポケットの中に缶ジュースを突っ込んでいるようなもので、嵩張る上に重さでポケットがデロっと伸びてしまい、なんとも不快なのです。

2週間の返品期限も過ぎてしまっていたので、ここは辛抱、我慢…。1年は耐え抜いて、「来年iPhone 17シリーズが発売されたら、絶対に普通サイズに戻そう」と固く心に誓ったのでした。

iPhone 17 Proという最適解

Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro

そして待ちに待ったiPhone 17シリーズの発表。発売日にゲットするための予約争奪戦になんとか勝利し、ついにiPhone 17 Proを手に入れました。とはいえ、iPhone 16 Pro Maxの圧倒的なバッテリー持ちと画面の見やすさには心底満足していたので、普通サイズに戻すことへの不安がまったくなかったわけではありません。

しかし、蓋を開けてみればiPhone 17 Proのバッテリー持続時間はiPhone 16 Pro Maxと同等レベルにまで進化しており、最大の懸念はあっさりと払拭されました。さらに、画面サイズも過去に使っていたiPhone 15の6.1インチから、iPhone 17 Proは6.3インチへとわずかにアップ。使いやすいサイズ感でありながら画面も見やすいという、僕のワガママな希望が見事に叶えられたのです。

ちなみに、無印のiPhone 17にするかProにするかで少し迷ったものの、前機種でズームレンズの魔力に取り憑かれていた僕は、望遠カメラが48メガピクセルに進化したという事実を前に、あっさりとProを選ぶに至りました。

次も絶対このサイズ、のはず？

Photo: SUMA-KIYO iPhone 17 Pro / テックウーブンケース（ブラック）

実際に使い出してみると、「あー、やっぱりこれこれ！」と思わず声が出るほどしっくりくる握り心地とサイズ感。 ただ、角が丸くなりアルミ素材になったせいか、裸のままだと少し滑りやすい気がしました。

これは滑りづらい質感のケースが必須だな、と。何種類か試行錯誤した結果、最終的に行き着いたのはApple純正の「テックウーブンケース」でした。サイズ感はそのままに、ザラついた質感でグリップ力が大幅にアップ。まだ1 度も落としていません。少し高価でしたが買って大正解でした。

いまのところ、iPhone 17 Pro に不満はゼロ。 今後買い替えることがあったとしても、僕は迷わず普通サイズを選ぶと思います。 ただ、今年の秋に発表されるであろうiPhone 18シリーズでは、ついに折りたたみタイプが登場するなんて噂も飛び交っていて、ガジェット好きとしてはついアンテナが反応してしまいます...。