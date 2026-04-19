◆ベルギーリーグ ▽プレーオフ１第３節 ヘント０―０シントトロイデン（１９日）

ベルギー１部シントトロイデンがプレーオフ（ＰＯ）１の第３節でヘントと対戦し、０―０で引き分けた。

ＰＯ１は上位６クラブによるホーム＆アウェー総当たりで、ここまで３位のシントトロイデンは２連敗中。首位サンジロワーズとの勝ち点差は「１０」に広がっており、夢のリーグ優勝＆欧州ＣＬ出場に向けて負けられない戦いとなる。

敵地での５位ヘント戦には、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ谷口彰悟、ＤＦ畑大雅、ＭＦ山本理仁、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ松沢海斗、ＦＷ後藤啓介が先発。日本人７選手の先発は、クラブ史上最多となった。

またヘントはＤＦ橋岡大樹が先発、ＭＦ伊藤敦樹がベンチスタートとなった。

シントトロイデンは前半２０分に自陣でのミスからピンチを招く。ヘントのシュートがゴール右へわずかに外れて救われたが、その後もヘントに押し込まれる展開に。それでも、ＤＦ谷口を中心に粘り強く対応。前半終了間際には後藤のクロスを松沢が右足で合わせるもＧＫに阻まれ、前半は０―０で折り返した。

後半はシントトロイデンが勢いを持って入り、後半８分に松沢のクロスを後藤が合わせるもシュートは枠から外れる。同１４分には後藤の落としを受けたセバウィがシュートを放つも防がれた。

チャンスを生かせずにいると、ヘントのペースに。同２１分には一瞬の隙を突かれてネットを揺らされたが、ＶＡＲでオフサイド判定に変わり、シントトロイデンは救われる。

同２５分には自陣エリア内でピンチを迎えるも、ＧＫ小久保が好セーブ。同２７分にはＤＦ谷口が自陣ゴール前でボールを奪われてピンチを招くも味方ＤＦのカバーで切り抜け、直後のヘントのミドルシュートはＧＫ小久保が再び好セーブを見せるも押し込まれる展開が続く。

それでも勝利が欲しいシントトロイデンが終盤は攻勢を強める。同３９分には山本のスルーパスを途中出場のディウフが右足でループシュートを狙うもＧＫにセーブされ、こぼれ球を押し込もうとしたがシュートはゴール右に外れる。

さに同４１分にもディウフがシュートを放つもまたもＧＫに防がれる。その後も互いにゴールを奪えず、０―０で引き分けた。