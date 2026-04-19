日本列島をほぼ覆うような…広い範囲で黄砂予測

気象庁の黄砂解析予測図によりますと、20日（月）から日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。21日（火）から22日（水）にかけて、日本列島をほぼ覆うように広い範囲で飛来が予想されています。

「地表付近の黄砂の濃度」を示した気象庁の黄砂解析予測図では、特に21日（火）午前から22日（水）夜にかけて、濃い黄砂が飛来する予測となっています。

予測は実際の黄砂の状況とは異なる場合があります。気象庁から発表される最新の情報を確認してください。

黄砂は中国大陸から

黄砂は東アジアの砂漠（ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など）や黄土地帯から強風により吹き上げられた多量の砂じん（砂やちり）が、上空の風によって運ばれ日本にやってきます。

黄砂の粒子を比較すると（１マイクロメートルは１ｍｍの１０００分の１）

髪の毛 ＞ スギ花粉 ＞ 黄砂 ＞ ＰＭ2.5 となっています。

黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する場合があるようです。

黄砂飛来時には屋外で長い時間過ごすと症状がでやすいため、呼吸器に疾患がある小さな子どもや、高齢の方は、体調に気を付けてください。

黄砂が人体に与える影響

黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する可能性があります。

また、黄砂の粒子は小さいため、洗濯物などにつきやすく、視程（見通し）が５ｋｍ未満になった時には、航空便の遅れなど交通機関に影響が出る場合があります。

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