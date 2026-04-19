i-dle、人気アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』OPテーマ「HIDE AND SEEK」を4月22日にリリース！

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i-dle（アイドゥル）が歌唱した「HIDE AND SEEK」が2026年4月22日にデジタルシングルとしてリリース。併せてカバーアートが公開され、Pre-Add/Pre-Saveがスタートしている。

「HIDE AND SEEK」は、2026年4月よりテレビ朝日系列アニメ『オタクに優しいギャルはいない!?』OPテーマとして既に披露されており、オンエア直後から国内外のファンおよび音楽リスナーの間で大きな話題を呼んでいる楽曲。

タイトルが示す「HIDE AND SEEK＝かくれんぼ」をコンセプトに、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した「本当は本音を見つけて欲しい」という乙女心を描いた、可愛らしくも刺激的なナンバーに仕上がっている。アートワークでは、作品の世界観に通ずる“捉えられるのに掴みきれない”曖昧な関係性を表現。感情と理性をイメージしたピンクとブルーの星々が、タイトル通り“HIDE AND SEEK”するかのように、揺らぐ感情を象徴的に描き出したグラフィックになっている。

また、アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」オープニングテーマ・ノンクレジット版映像が「オタクに優しいギャルはいない!?」YouTube Channelに公開されているのでこちらもチェックしたい。

i-dleは韓国公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を敢行中。台北、バンコク公演を終え、以降はメルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニア地域の主要都市を巡る。日本は横浜Kアリーナ横浜での2DAYS公演を行う。追加となる都市と公演日程は後日発表される。

●リリース情報

i-dle（読み：アイドゥル）

「HIDE AND SEEK」

テレビ朝日系列・BS朝日『オタクに優しいギャルはいない!?』オープニングテーマ

2026年4月22日配信開始

Pre-Add/Pre-Save

https://i-dlejp.lnk.to/HIDEANDSEEK

●ライブ情報

2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]

2026年6月20日 (土) 16:30開場 / 18:00開演

2026年6月21日 (日) 15:30開場 / 17:00開演

会場：Kアリーナ横浜

チケット情報

ticket board 1次先行＜抽選＞

受付期間：2026年4月13日(月) 18:00〜2026年4月26日(日) 23:59

ticket board 1次先行の応募に関するご案内はこちら

https://i-dle.cubeent.co.jp/news/2717/

VIPツアーパッケージ販売＜抽選＞

受付期間：2026年4月21日(火) 18:00〜2026年5月6日(水・祝) 23:59

ticket board 2次先行＜抽選＞

受付期間：2026年5月1日(金) 18:00〜2026年5月13日(水) 23:59

ファミリーマート先行＜抽選＞

受付期間：2026年5月4日(月・祝) 18:00〜2026年5月13日(水) 23:59

一般プレイガイド販売

2026年5月20日(水)〜

●作品情報

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」

累計発行部数150万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中。

2026年4月よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送

テレビ朝日：毎週水曜よる23:45〜テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く

BS朝日：毎週日曜23:30〜

＜i-dle（読み：アイドゥル）プロフィール＞

韓国発のグローバルガールズグループとして2018年5月に韓国でデビュー、2019年7月には日本メジャーデビューを果たした。韓国では当時、新人賞9冠を達成し、音楽性とセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている。

2022年以降も「TOMBOY」「Nxde」「Queencard」など多数のヒットを記録し、YouTubeでは1億回再生超えのパフォーマンス映像2本とミュージックビデオ12本を含む、合計14本を保有。2024年の2nd Full Album 『2』では初動153万枚を突破し、日本公演を含むワールドツアーも成功させた。

2025年5月、グループ名を「i-dle」として新たに始動し、8th Mini Album 『We are』をリリース。同年8月には「SUMMER SONIC 2025」への出演も果たし、10月にはJAPAN 1st EP「i-dle」を発表。初となるジャパンツアー「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」を成功に収めた。

ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催中。

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会

関連リンク

i-dleオフィシャルサイト

https://i-dle.cubeent.co.jp/

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」公式サイト

https://otagal.jp