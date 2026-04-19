THE JET BOY BANGERZ、2ndアルバム『JET BANGIN’』リリース決定！新曲「Snaps」を先行配信

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THE JET BOY BANGERZが2ndアルバム『JET BANGIN’』を7月1日に発売することが決定した。

■先行配信楽曲「Snaps」はチルなサマーラブソング

今作は新曲に加え、EP『まさか泣くとは思わなかった』からシングル「HEAD UP introduced by Zeebra」までのすべての楽曲を収録。

さらに、【初回生産限定LIVE盤】には『THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance～DARK13～」』が収録されたBlu-ray、【初回生産限定MV盤】には、新曲のMVに加え過去のMV、メイキング映像、パフォーマンスビデオが収録されたBlu-rayが付属する。

また今作ではFC盤も登場、『THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance～DARK13～」』のライブ写真を使用したアナザーブックレットとFC盤限定絵柄のメンバー別トレカ（10種）が封入される。

そしてこの最新アルバムより、新曲「Snaps」が5月15日に先行配信されることが決定。EXILE「ただ…逢いたくて」など、数多くのLDHの名曲を生み出してきた春川仁志とKaito Akatsukaによる、チルなサマーラブソングとなっている。

また、7月からはTJBBとして初の単独ホールツアー『THE JET BOY BANGERZ LIVE TOUR 2026 ～JET BANGIN’～』も決定。ますます勢いを増すTJBBに、今後も注目だ。

■リリース情報

2026.05.15 RELEASE

DIGITAL SINGLE「Snaps」

2026.07.01 ON SALE

ALBUM『JET BANGIN’』

■関連リンク

THE JET BOY BANGERZ OFFICIAL SITE

https://www.thejetboybangerz.jp/