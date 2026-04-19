元AKB48メンバー、脚線美披露のミニワンピ×ロングブーツ姿「バランスが完璧」「透明感すごくて見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/19】元AKB48の篠崎彩奈が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】30歳元AKB「脚がまっすぐで綺麗すぎ」美脚スラリのミニワンピ姿
篠崎は、「焼肉イベントお越しくださった皆様ありがとうございました」と綴り、カメラに向かってピースサインを決める全身ショットなど複数枚を投稿。美しいデコルテが際立つベージュのミニワンピースに黒のロングブーツを合わせ、しなやかな脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいで可愛い」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」「ブーツ合わせのバランスが完璧」「透明感すごくて見惚れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳元AKB「脚がまっすぐで綺麗すぎ」美脚スラリのミニワンピ姿
◆篠崎彩奈、ミニワンピース姿で美脚披露
篠崎は、「焼肉イベントお越しくださった皆様ありがとうございました」と綴り、カメラに向かってピースサインを決める全身ショットなど複数枚を投稿。美しいデコルテが際立つベージュのミニワンピースに黒のロングブーツを合わせ、しなやかな脚のラインを披露している。
◆篠崎彩奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいで可愛い」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」「ブーツ合わせのバランスが完璧」「透明感すごくて見惚れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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