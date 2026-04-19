篠崎彩奈（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/19】元AKB48の篠崎彩奈が4月18日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。

【写真】30歳元AKB「脚がまっすぐで綺麗すぎ」美脚スラリのミニワンピ姿

◆篠崎彩奈、ミニワンピース姿で美脚披露


篠崎は、「焼肉イベントお越しくださった皆様ありがとうございました」と綴り、カメラに向かってピースサインを決める全身ショットなど複数枚を投稿。美しいデコルテが際立つベージュのミニワンピースに黒のロングブーツを合わせ、しなやかな脚のラインを披露している。

◆篠崎彩奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「お人形さんみたいで可愛い」「脚がまっすぐで綺麗すぎ」「ブーツ合わせのバランスが完璧」「透明感すごくて見惚れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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