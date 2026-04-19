ハウスクリーニング依頼、エアコン掃除が8割超え、レンジフードや浴室掃除も半数を超える 〜ハウスクリーニング利用実態データ
顧客満足度調査を実施する株式会社oricon MEは、4月1日発表の最新「2026年 ハウスクリーニングランキング」と併せて、その利用実態データを発表。調査は、同ランキングの2026年調査対象者1,737人に、「ハウスクリーニング」を選定・依頼する際に参考にした情報や依頼理由、依頼箇所、頻度などについて聞いている。
ハウスクリーニング、利用を決めた理由 ※「ハウスクリーニング」利用実態データ(オリコン顧客満足度(R)調査)
■選定・依頼の際に参考にした情報、最多は依頼先の「公式サイト」68.9% 、折込チラシ・投函チラシが続く
「ハウスクリーニング選定・依頼の際に参考にした情報（複数回答）」については、「依頼したサービスの公式サイト」が約7割近い68.9%となり、2位と約40pt差で最多を記録した。
これに続いたのが「折込チラシ・投函チラシ」の26.0%で、1/4以上が参考にしていると回答。ネット広告が普及するなか、紙媒体でのアプローチも未だに需要があることがわかった。
■利用を決めた理由、「プロの手を借りてみたいと思ったから」が34.8%で最多、利用のしやすさや価格面も決め手に
「ハウスクリーニングの利用を決めた理由（複数回答）」では、「プロの手を借りてみたいと思ったから」が34.8%で最多となり、「申し込み方法がわかりやすかったから（28.9%）」、「料金が安かったから（24.3%）」が続いた。また「スタッフの技術が高そうだったから」もこれに続く23.2%と、プロの技術へのニーズの高さと利便性、そして価格面がとくにサービス利用の決め手になっているようだ。
なお、価格面については「キャンペーンや割引サービスが充実していたから」も20.8%と、一定数が利用を決めた理由として挙げている。
■ハウスクリーニング依頼箇所、「エアコン」が最多の8割超え、「キッチン（換気扇・レンジフード）」、「浴室・バスルーム」が半数超えで続く
「ハウスクリーニングを依頼した箇所（複数回答）」では、「エアコン（エアコンの分解洗浄など）」が8割を超える85.8%と、2位と30pt以上の差をつけて最多に。次いで「キッチン（換気扇・レンジフード）」が55.0%、「浴室・バスルーム」が52.8%と共に半数超えで続いた。依頼箇所については、次のようなコメントが寄せられている。
【ハウスクリーニング：依頼箇所に関するコメント】
「エアコンの隅々までクリーニングしてくれて、エアコンの効きがよくなった（40代・男性）」
「季節の変わり目に必ずエアコンの掃除を頼むのですが、いつも綺麗に掃除をしてくださり大満足（30代・女性）」
「エアコンは、奥までは自分では掃除はしにくいので、2〜3年に1回くらいは利用を勧める（40代・女性）」
「換気扇の掃除は大変よかった。浴室のカビ取り、換気扇の掃除もよかった（60代以上・女性）」
「浴室クリーニングを利用したが、高圧洗浄機を持ち込んで、掃除しにくい場所を掃除してくれた（60代以上・女性）」
■ハウスクリーニング依頼箇所×頻度、利用箇所1位の「エアコン」は約半数、それ以外は半数以上が「1年に1回以上」利用
「ハウスクリーニングの依頼箇所×頻度」では、利用箇所1位の「エアコンの掃除」は、単独では「2〜3年に1回程度」が30.8%で最多となったものの、「年1回程度」、「半年に1回程度」、「2~3ヵ月に1回程度」、「月1回程度」の合計は45.2％となり、約半数近くが「1年に1回以上」利用していることがわかった。
また、その他の箇所は「年1回程度」がいずれも単独で最多となり、「窓、網戸、サッシの掃除」の32.2%を筆頭に、約3割が「年1回程度」と回答。さらに「半年に1回程度」、「2~3ヵ月に1回程度」、「月1回程度」と合わせると、「じゅうたん・カーペットの掃除（シミ・汚れの清掃など）」の77.6%を筆頭に、半数以上が「1年に1回以上」ハウスクリーニングを利用していることがわかった。
なお、同日発表の最新「2026年 ハウスクリーニングランキング」では、【アイ・コーポレーション】が初の総合1位を獲得。また、ハウスクリーニング依頼箇所最多の掃除箇所別部門「エアコンクリーニング」でも1位となっている。
ハウスクリーニング、利用を決めた理由 ※「ハウスクリーニング」利用実態データ(オリコン顧客満足度(R)調査)
■選定・依頼の際に参考にした情報、最多は依頼先の「公式サイト」68.9% 、折込チラシ・投函チラシが続く
これに続いたのが「折込チラシ・投函チラシ」の26.0%で、1/4以上が参考にしていると回答。ネット広告が普及するなか、紙媒体でのアプローチも未だに需要があることがわかった。
■利用を決めた理由、「プロの手を借りてみたいと思ったから」が34.8%で最多、利用のしやすさや価格面も決め手に
「ハウスクリーニングの利用を決めた理由（複数回答）」では、「プロの手を借りてみたいと思ったから」が34.8%で最多となり、「申し込み方法がわかりやすかったから（28.9%）」、「料金が安かったから（24.3%）」が続いた。また「スタッフの技術が高そうだったから」もこれに続く23.2%と、プロの技術へのニーズの高さと利便性、そして価格面がとくにサービス利用の決め手になっているようだ。
なお、価格面については「キャンペーンや割引サービスが充実していたから」も20.8%と、一定数が利用を決めた理由として挙げている。
■ハウスクリーニング依頼箇所、「エアコン」が最多の8割超え、「キッチン（換気扇・レンジフード）」、「浴室・バスルーム」が半数超えで続く
「ハウスクリーニングを依頼した箇所（複数回答）」では、「エアコン（エアコンの分解洗浄など）」が8割を超える85.8%と、2位と30pt以上の差をつけて最多に。次いで「キッチン（換気扇・レンジフード）」が55.0%、「浴室・バスルーム」が52.8%と共に半数超えで続いた。依頼箇所については、次のようなコメントが寄せられている。
【ハウスクリーニング：依頼箇所に関するコメント】
「エアコンの隅々までクリーニングしてくれて、エアコンの効きがよくなった（40代・男性）」
「季節の変わり目に必ずエアコンの掃除を頼むのですが、いつも綺麗に掃除をしてくださり大満足（30代・女性）」
「エアコンは、奥までは自分では掃除はしにくいので、2〜3年に1回くらいは利用を勧める（40代・女性）」
「換気扇の掃除は大変よかった。浴室のカビ取り、換気扇の掃除もよかった（60代以上・女性）」
「浴室クリーニングを利用したが、高圧洗浄機を持ち込んで、掃除しにくい場所を掃除してくれた（60代以上・女性）」
■ハウスクリーニング依頼箇所×頻度、利用箇所1位の「エアコン」は約半数、それ以外は半数以上が「1年に1回以上」利用
「ハウスクリーニングの依頼箇所×頻度」では、利用箇所1位の「エアコンの掃除」は、単独では「2〜3年に1回程度」が30.8%で最多となったものの、「年1回程度」、「半年に1回程度」、「2~3ヵ月に1回程度」、「月1回程度」の合計は45.2％となり、約半数近くが「1年に1回以上」利用していることがわかった。
また、その他の箇所は「年1回程度」がいずれも単独で最多となり、「窓、網戸、サッシの掃除」の32.2%を筆頭に、約3割が「年1回程度」と回答。さらに「半年に1回程度」、「2~3ヵ月に1回程度」、「月1回程度」と合わせると、「じゅうたん・カーペットの掃除（シミ・汚れの清掃など）」の77.6%を筆頭に、半数以上が「1年に1回以上」ハウスクリーニングを利用していることがわかった。
なお、同日発表の最新「2026年 ハウスクリーニングランキング」では、【アイ・コーポレーション】が初の総合1位を獲得。また、ハウスクリーニング依頼箇所最多の掃除箇所別部門「エアコンクリーニング」でも1位となっている。