「どうした！何かあったのか！」『名探偵プリキュア！』キュアアンサー＆ミスティック、吉本新喜劇に登場決定【コメントあり】
吉本新喜劇が現在放送中の人気アニメ「プリキュア」シリーズ最新作『名探偵プリキュア！』とのコラボレーション特別公演『吉本新喜劇にキュアアンサーとキュアミスティックがやってくる！ そのナゾ！藍と珠代がズコット解決！』を6月7日（日）に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで開催する。
【画像】気になる！キュアアルカナの変身シーン 公開された場面カット
座長の酒井藍をはじめ、島田珠代、吉田裕、未知やすえらおなじみの豪華新喜劇メンバーが登場し、そこに『名探偵プリキュア！』からキュアアンサーとキュアミスティックが参戦する。新喜劇の舞台で巻き起こる難事件を、藍と珠代がキュアットならぬズコット解決する。
『名探偵プリキュア！』のコンセプトである「謎解き」と、吉本新喜劇の「コテコテな笑い」が融合した、お子様から大人まで家族みんなで楽しめる1日限りのスペシャルステージとなる。
【コメント】
■酒井藍
名探偵プリキュアと新喜劇ができるなんて夢みたいです！名探偵プリキュアが、なぜ吉本新喜劇にやって来たのか!?そのナゾ！キュアット解決
■島田珠世
あのプリキュアが新喜劇に出るなんて、どうした！プリキュア何かあったのか！逆にこんなの見れるチャンス今だけ！そう〜、今だけよ今だけよ〜おしりバーガー半額です！
【概要】
日程：2026年6月7日(日)
場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
時間：（1）開場12:30 開演13:00 終演14:15、（2）開場15:30 開演16:00 終演17:15
料金：前売りS席6500円、A席6000円、B席5000円／当日S席7000円、A席6500円、B席5500円
出演：酒井藍、島田珠代、吉田裕、未知やすえ、松浦真也、森田まりこ ほか
券売：
吉本新喜劇OFFICIAL FAN CLUB受付：4月11(土)11:00〜4月14日(火)11:00
FANY先行：4月17日(金)11:00〜4月20(月)11:00
一般発売：4月25日(土)11:00〜
【画像】気になる！キュアアルカナの変身シーン 公開された場面カット
座長の酒井藍をはじめ、島田珠代、吉田裕、未知やすえらおなじみの豪華新喜劇メンバーが登場し、そこに『名探偵プリキュア！』からキュアアンサーとキュアミスティックが参戦する。新喜劇の舞台で巻き起こる難事件を、藍と珠代がキュアットならぬズコット解決する。
【コメント】
■酒井藍
名探偵プリキュアと新喜劇ができるなんて夢みたいです！名探偵プリキュアが、なぜ吉本新喜劇にやって来たのか!?そのナゾ！キュアット解決
■島田珠世
あのプリキュアが新喜劇に出るなんて、どうした！プリキュア何かあったのか！逆にこんなの見れるチャンス今だけ！そう〜、今だけよ今だけよ〜おしりバーガー半額です！
【概要】
日程：2026年6月7日(日)
場所：COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール
時間：（1）開場12:30 開演13:00 終演14:15、（2）開場15:30 開演16:00 終演17:15
料金：前売りS席6500円、A席6000円、B席5000円／当日S席7000円、A席6500円、B席5500円
出演：酒井藍、島田珠代、吉田裕、未知やすえ、松浦真也、森田まりこ ほか
券売：
吉本新喜劇OFFICIAL FAN CLUB受付：4月11(土)11:00〜4月14日(火)11:00
FANY先行：4月17日(金)11:00〜4月20(月)11:00
一般発売：4月25日(土)11:00〜