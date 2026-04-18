「国宝」で話題・越山敬達、キャップ＆デニムパンツ合わせのカジュアルコーデに反響「小顔際立つ」「さすがの着こなし」【ガルアワ2026SS】
【モデルプレス＝2026/04/18】俳優の越山敬達が2026年4月18日、東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館で開催のファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」に出演した。
【写真】「国宝」話題イケメン「小顔際立つ」カジュアルスタイル
映画「国宝」（2025年）で、主人公・喜久雄（吉沢亮）の親友でありライバル・俊介（横浜流星）の幼少期を演じた越山は、スターダストプロモーションが手がけるSDRの新レーベル「NExTRest」から、2月2日に第1弾アーティストとしてデビューした8人組ボーイズグループ・VOKSY DAYS（ヴォクシィ・デイズ）のメンバーとしても活動している。
オープニングアクトでは迫力溢れるパフォーマンスを披露し、その後のランウェイでは、ラフなシャツにデニムパンツ、キャップを合わせたカジュアルなスタイルで登場。にこやかな表情で観客を魅了した。このランウェイを受け、ネット上では「小顔際立つ」「さすがの着こなし」「かっこいい」「スタイル抜群」などの反響が上がっている。
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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◆越山敬達、カジュアルスタイルに熱視線
映画「国宝」（2025年）で、主人公・喜久雄（吉沢亮）の親友でありライバル・俊介（横浜流星）の幼少期を演じた越山は、スターダストプロモーションが手がけるSDRの新レーベル「NExTRest」から、2月2日に第1弾アーティストとしてデビューした8人組ボーイズグループ・VOKSY DAYS（ヴォクシィ・デイズ）のメンバーとしても活動している。
◆「ガルアワ2026S／S」テーマは「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」
今回のテーマは、どんな側面も否定せずにそっと肯定し、全ての人に「今の私でいい」と自信を持ってほしいという願いが込められた「CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。」。ランウェイには生見愛瑠、ゆうちゃみ、山下美月ら豪華モデルや女優が集結し、乃木坂46、超特急、超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）、MAZZEL、ME:Iらアーティストによるパフォーマンスも展開。MCは南海キャンディーズの山里亮太、森香澄、長浜広奈が務める。（modelpress編集部）
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